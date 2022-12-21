الحبس النافذ لرشيد الفايق وشقيقه وهذه تفاصيل الأحكام

هبة بريس - فاس

بعد مرور سنة تقريبا عن محاكمة رشيد الفايق ومن معه ، عقب احتجاجات اندلعت، في جماعة أولاد الطيب، الواقعة بضواحي فاس، تزامنت مع شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، ضمنهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص الماء والكهرباء ورخص البناء، قبل أن يتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف، ما انتهى إلى متابعة ما يقرب من 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة.

هذا فقد أنهت هيئة الحكم بقسم جرائم المالية باستئنافية فاس، مع الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري ، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين بإدانتهم بعقوبات سجنية وحبسية تراوحت ما بين 6 سنوات سجنا نافذة و شهرين حبسا، وغرامات مالية تراوحت هي الأخرى ما بين 1 مليون درهم و ألف درهم.

وفي تفاصيل القضية أدانت ذات الغرفة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.

وحكمت نفس المحكمة على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من بينهم الموظف بجماعة أولاد الطيب عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، ، وكذا أحمد جواز المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين نور الدين الأطرش، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة ، أما حكيمة درويش الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و 30 ألف درهم غرامة.

وبخصوص المتابعين في حالة سراح، أغلبهم مهندسون ومقاولون، قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين منهم بـ6 أشهر نافذة و ألف درهم غرامة، وهم عبد الحق الفايق و المهدي العربي و يوسف العلوي وغزلان الجامعي و حسن صدوق و فؤاد حراق وعبد الله نعاش.

من جهة أخرى حكمت المحكمة على الحسن رواق بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، وزهرة مشكور بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.

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