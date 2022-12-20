فاس.. الحبس النافذ سنتين ل”كوميسير” غرر بقاصر

2022-12-20 / 22:09
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هبة بريس – فاس

قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الاثنين 19 دجنبر الجاري، بإدانة عميد شرطة ممتاز، يشغل منصب رئيس دائرة للشرطة بنفس المدينة، بسنتين سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بالتغرير بقاصر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شتنبر الماضي عندما تقدم والد الضحية ، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، يتهم فيها المسؤول الأمني بالتغرير بابنته، مؤكدا أن هذا الأخير تعود على مرافقة إبنته إلى مقر سكنه و أنه يتوفر على محادثات هاتفية تدين الجاني الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.

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‫11 تعليقات

  2. شكرا للقضاء على تطبيق القانون ورسالة الى باقي المسؤولين الاخرين ان لعنة القاصرات والتغرير بهن سوف تلاحقهم..

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