فاس.. الحبس النافذ سنتين ل”كوميسير” غرر بقاصر
هبة بريس – فاس
قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الاثنين 19 دجنبر الجاري، بإدانة عميد شرطة ممتاز، يشغل منصب رئيس دائرة للشرطة بنفس المدينة، بسنتين سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بالتغرير بقاصر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شتنبر الماضي عندما تقدم والد الضحية ، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، يتهم فيها المسؤول الأمني بالتغرير بابنته، مؤكدا أن هذا الأخير تعود على مرافقة إبنته إلى مقر سكنه و أنه يتوفر على محادثات هاتفية تدين الجاني الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
11 تعليقات
الحمد الله العدالة اخذت مجراها الطبيعي وطبقت القانون..
شكرا للقضاء على تطبيق القانون ورسالة الى باقي المسؤولين الاخرين ان لعنة القاصرات والتغرير بهن سوف تلاحقهم..
الفساد يوجد فقط في الادارات فكم من مسؤول غرر بالقاصرين ..
التغرير بالقاصرين جريمة لا يجب السكوت عليها ..
شكرا للجهاز القضائي الذي انصف عائلة القاصر ..
نتمنى محاكمة باقي المسؤولين الذين يأكلون المال العام..
القانون فوق الجميع..
اخيرا العدالة نطقت كلمتها في حق اللعين عميد شرطة لردع جبروتهم ..
نتمنى من المجلس الأعلى للحسابات ان يشرع في تطبيق القانون..
شكرا المنظومة القضائية..
لعنة الله عليك الى يوم الدين يا حقير انت و امثالك .