قناة العرايشي لم تكن في موعد إستقبال أسود الأطلس( الصورة)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل حفل تغطية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لحفل استقبال موكب المنتخب المغربي من المطار مرورا بمدينتي سلا والعاصمة الرباط فضيحة، كشفت عن إختلالات في التغطية الحدث التاريخي لكل المشاهدين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن ، بسبب ضعف البث وانقطاعه وضبابيته ، مما دفع الكثيرين اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات لاعبي المنتخب لعيش هذه اللحظة التاريخية التي لم تكن قنوات العرايشي في موعدها مع الحدث ، اساءت للحظة وجماليتها بسبب التصوير والاخراج .

ضعف التغطية لقنوات القطب العمومي للاحتفالات استقبال أسود الأطلس وما تم تحقيقه في محفل مونديال قطر ، بعد الصعود الى المربع الذهبي ، قابله موجة استياء عارم اجتاخت وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التغطية البدائية لهذا الحدث التاريخي، حيث أخلفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الموعد وأعطت صورة أساءت للصدى الإيجابي الذي تركه المنتخب وما أنجزه في ملاعب قطر.

وإذا كان بلاغ للديوان الملكي أمس الاثنين قد كشف عن كل الترتيبات لاستقبال الأبطال وتعاملت معه مختلف الاجهزة الامنية بمسؤولية كبيرة، فإن العرايشي الذي قضى حوالي 22 سنة على رأس القطب العمومي ، لم يكلف نفسه عناء إعطاء هذا الحدث ما يليق على مستوى التغطية الإعلامية.

الفايسبوكيين ومعهم جل المشاهدين المغاربة، أجمعوا على رداءة النقل التلفزي اوالاخراج السيء وانقطاع البث وأجهزة تصوير تعود لزمن غابر عكرت صفوة حفل يفترض ان يكون ملحمة تنضاف الى ملحمة اللاعبين المغاربة خلال مشاركتهم في مونديال قطر.

فضيحة اليوم ليست سوى حلقة من فضائح العرايشي الذي عمر أكثر من عقدين من الزمن على رأس دار البريهي، حيث روائح الفساد والمحسوبية والزبونية أزكمت انوف الرأي العام المغربي، لعل آخرها كعكعة الانتاجات الخارجية التي تستحوذ عليها الشركات المقربة منه مستفيدة من ملايير السنتيمات مقابل أعمال أقل ما يقال عنها أنها رديئة رداءة صورة تغطية موكب المتخب هذا المساء.

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