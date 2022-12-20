لحصر قوائم الاشخاص ..لجنة خاصة بالتجنيد تعقد اجتماعا بالرباط

2022-12-20 / 20:47
0

عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، ينهي الوزير إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023 أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه، تمهيدا لذلك، عقدت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة العسكرية، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن في ما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسود الأطلس يعربون عن سعادتهم باستقبالهم من قبل الملك محمد السادس

أسود الأطلس يعربون عن سعادتهم باستقبالهم من قبل الملك…

2022-12-20 / 22:53
Photo of لقجع : الاستقبال الملكي يحمل معاني العناية الكاملة للرياضيين والشباب

لقجع : الاستقبال الملكي يحمل معاني العناية الكاملة للرياضيين…

2022-12-20 / 22:27
Photo of فاس.. الحبس النافذ سنتين ل”كوميسير” غرر بقاصر

فاس.. الحبس النافذ سنتين ل”كوميسير” غرر بقاصر

2022-12-20 / 22:09
Photo of إنجاز المنتخب المغربي بقطر يدفع المغاربة للاعتزاز بوطنيتهم والدفاع عن قيمهم

إنجاز المنتخب المغربي بقطر يدفع المغاربة للاعتزاز بوطنيتهم والدفاع…

2022-12-20 / 21:48
Photo of مغاربة قدموا من مختلف مناطق المملكة لاستقبال أعضاء المنتخب الوطني

مغاربة قدموا من مختلف مناطق المملكة لاستقبال أعضاء المنتخب…

2022-12-20 / 21:33
Photo of قناة العرايشي لم تكن في موعد إستقبال أسود الأطلس( الصورة)

قناة العرايشي لم تكن في موعد إستقبال أسود الأطلس(…

2022-12-20 / 21:14
Photo of بسبب تغطية وصول المنتخب.. مغاربة يوجهون انتقادات حادة للتلفزيون العمومي

بسبب تغطية وصول المنتخب.. مغاربة يوجهون انتقادات حادة للتلفزيون…

2022-12-20 / 20:28
Photo of المراقبون الجويون يخوضون حركة احتجاج ضد إدارة مكتب المطارات

المراقبون الجويون يخوضون حركة احتجاج ضد إدارة مكتب المطارات

2022-12-20 / 18:25
Photo of بركان .. صديقي يتفقد إنجاز المجزرة ويحضر حفل تسليم الشواهد للخريجين

بركان .. صديقي يتفقد إنجاز المجزرة ويحضر حفل تسليم…

2022-12-20 / 16:59
Photo of برنامج التأهيل الطاقي للمساجد .. تجهيز 6048 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية

برنامج التأهيل الطاقي للمساجد .. تجهيز 6048 مسجدا بمعدات…

2022-12-20 / 16:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق