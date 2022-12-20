لحصر قوائم الاشخاص ..لجنة خاصة بالتجنيد تعقد اجتماعا بالرباط

عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، ينهي الوزير إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023 أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه، تمهيدا لذلك، عقدت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة العسكرية، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن في ما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.

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