بسبب تغطية وصول المنتخب.. مغاربة يوجهون انتقادات حادة للتلفزيون العمومي
أثارت صور التغطية الخاصة التي بثها التلفزيون العمومي المغربي، اليوم الثلاثاء ، لحفل استقبال أسود الاطلس الذين بصموا على انجاز تاريخي بالوصول الى المربع الذهبي لمونديال قطر ، غضبا كبيرا وسط عدد من المشاهدين الذين انتقدوا جودة الصور التي تم عرضها على المشاهدين خلال البث المباشر.
وقال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم وجدوا صعوبة في التعرف على وجوه بعض اللاعبين “بسبب رداءة الصورة” ، مشبهين النقل بزمن التسعينيات من القرن الماضي .
وتم بالمناسبة تنظيم موكب خاص لنقل عناصر المنتخب المغربي من مطار الرباط سلا نحو شوارع العاصمة الرباط عبر حافلة مكشوفة، غير أن العديد من المدونين والمغردين أبدوا استياءهم من “ضعف جودة الصور التي عرضها التلفزيون الرسمي” أثناء تغطية وصول أسود الأطلس “.
واعتبر نشطاء الفضاء الأزرق أنه في الوقت الذي نجح فيه الحموشي الذي وقف على الترتيبات الامنية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط ، ونيله للعلامة الكاملة، وجد المشاهد المغربي في مقابل ذالك نقلا تلفزيا رديئا لايرقى لمستوى الحدث .
13 تعليقات
حسن من فرنسا
كنت اظن ان الغازي هو الذي تصدر منه هذه الصور المتقطعة
الان فهمت السبب التلفزيون المغربي لازال في السبعينات من القرن الماضي كيفية ومضموننا.
شيء طبيعي أن يحدث هذا الانقطاع في البث لأسباب تقنية خصوصا أن التغطية كانت مباشرة والحدث كان مفاجئا بسبب حجم الجموع الفقيرة وتعدد الممرات والطرق التي مر منها الموكب
عادي جدا مع النقل المباشر وتقنية التصوير بدرون
Il reste beaucoup à faire au maric
لا حول ولا قوة إلا بالله نقل واخراج السبعينات
درون واحدة للتصوير مكيناش لتوثيق هذه اللحظة التاريخية
علاش الحافلة ما وقفاتش وسط الجماهير للاحتفال؟؟
والشيفور غادي تيجري فحال لي مسخرينو. هههه
خاصنا شي وليد الركراكي على رأس وزارة الإعلام
تغطية كاريتية
النقل من ديما زيرو خاص لملك يعزل داك فيصل لعرايشي يجيبو طاقات شابة إلى بغينا حقا نرتقيو شوية بالنقل راه عيب و عار 2023 على الأبواب و كنضحكو على الجزائر ولاهيلا بااز
إن هذه الإذاعة قد أبانت من جديد أنها غير مهنية ولا ترقى لتطلعات المغاربة في زمن الرقمنة ولازالت تبت بمنطقية السبعينات فكفى تشويهًا لصورة المغرب
فعلا الارسال كان كارثيا بكل المقاييس، خاصة ان الناس كانوا ينتظرون وراء التلفاز بشغف، اضطررنا للتنقل عبر القنوات الأخرى وحتى الجزيرة مباشر لكن للأسف كان المصدر هو القناة الأولى يعني نفس الإرسال. عيب
المسؤولون عن التصوير والروبورتاج و صاحب الكاميرا لكهم افسدوا على المشاهد الاستمتاع بمشهد اعضاء المنتخب المغربي وابطال واسود الاطلس وهم يعودون إلى المغرب ويجوبون شوارع لك من الرباط و سلا…فالصور كانت رديءة وسيءة ودون المستوى .وحتى صور السبعينات كانت احسن من الان.
فالمصور لم يقرب لنا صور المنتخب على حقيقتها. .بل كانت الصور بعيدة كل البعد عن المشاهد .واكتفى المصور بتصوير الواجهة الأمامية للحافلة فقط والشرطة التي تتقدم الحافلة .ولم تتوقف الحافلة حتى في الأماكن المكتضة بالمواطنين.وحتي في ساحة البريد .بل مرت بسرعة البرق وكان شيئا لم يكن.
ما هذه المهزلة التي نعيشها اليوم ونحن على ابواب 2023 . يجب إعادة النظر في هذا الجانب واصدار العقوبات على كل من ساهم في نقل هذا الروبورتاج وهذه الصور والفيديو السيء للمغاربة وللخارج.هاذ الناس خاصهوم العصا.هذي هي الشوها والمهزلة .فهل من بديل.؟؟؟؟؟!!!!!!