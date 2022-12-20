بسبب تغطية وصول المنتخب.. مغاربة يوجهون انتقادات حادة للتلفزيون العمومي

هبة بريس - الرباط

أثارت صور التغطية الخاصة التي بثها التلفزيون العمومي المغربي، اليوم الثلاثاء ، لحفل استقبال أسود الاطلس الذين بصموا على انجاز تاريخي بالوصول الى المربع الذهبي لمونديال قطر ، غضبا كبيرا وسط عدد من المشاهدين الذين انتقدوا جودة الصور التي تم عرضها على المشاهدين خلال البث المباشر.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم وجدوا صعوبة في التعرف على وجوه بعض اللاعبين “بسبب رداءة الصورة” ، مشبهين النقل بزمن التسعينيات من القرن الماضي .

وتم بالمناسبة تنظيم موكب خاص لنقل عناصر المنتخب المغربي من مطار الرباط سلا نحو شوارع العاصمة الرباط عبر حافلة مكشوفة، غير أن العديد من المدونين والمغردين أبدوا استياءهم من “ضعف جودة الصور التي عرضها التلفزيون الرسمي” أثناء تغطية وصول أسود الأطلس “.

واعتبر نشطاء الفضاء الأزرق أنه في الوقت الذي نجح فيه الحموشي الذي وقف على الترتيبات الامنية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط ، ونيله للعلامة الكاملة، وجد المشاهد المغربي في مقابل ذالك نقلا تلفزيا رديئا لايرقى لمستوى الحدث .

ما رأيك؟ المجموع 22 آراء 3 19