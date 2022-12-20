بي بي سي” تتوج ميسي بلقب “نجم العالم الرياضي”

2022-12-20 / 19:27
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هبة بريس

توجت شبكة ” بي بي سي” الرياضية قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي فاز بكأس العالم في كرة القدم في قطر، بلقب نجم العالم الرياضي للعام الحالي.

وقاد “البرغوث” ميسي منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم م للمرة الأولى منذ 36 سنة، كما حصل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية – التي تمنح لأفضل لاعب في العالم – بعد تسجيله سبعة أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.

وسجل ميسي هدفين في نهائي كأس العالم ثم سجل هدفا من ركلة لتفوز الأرجنتين على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة استمرت 120 دقيقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف.

وأضاف جائزة جديدة إلى سجل الكوؤس الذي يحتوي على لقب الكرة الذهبية سبع مرات – الذي يمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام – ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس كوبا أمريكا، وعشرة مواسم في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، وموسم واحد في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي على مدار مسيرته الكروية حتى الآن حوالي 793 هدفا.

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