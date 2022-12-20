لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو
هبة بريس
التقطت الكاميرا لحظة دخول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوب منصة التتويج.
وأثناء العبور من الممر إلى داخل أرضية الملعب، رفع إنفانتينو الذي كان يتقدمهما يديه للتعبير عن الاستياء ولسان حاله يقول “ما باليد حيلة” وذلك لسبب غير معلوم.
وتباينت التفسيرات لهذا الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن إنفانتينو طلب أن يقف ماكرون، قبل أمير قطر في المراسم، لكن تميم رفض ذلك.
واعتبر البعض أن رئيس الفيفا حاول “مخالفة البرتوكول” بتقديم ماكرون على تميم:
وفسر آخرون الموقف بأن أمير قطر أصر على مشاركة ماكرون بحفل التتويج، وأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض وأبدى امتعاضه بهذه الطريقة _ تقول الحرة التي تناولت الخبر _
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5 تعليقات
سينكشف كل ما وقع ويقع في الكواليس من فساد ضد قطر وضد منتخب الأسود وضد الأمة العربية، وما يحاك ضد إفريقيا.
تاسف لمكرون قال له ماعندي ما اندير ليك لوكان عرفتك غاتخسر كنت دوزت المغاربة
عباذ الصليب لا دين لهم ولاملة وخسارة المنتخب المغربي ضلما وعدوانا ستظهر الحقيقة والواضح الان هو هذا،الخلق ىءيس الفيفا هو السبب في خسارة المنتخب والحكم أعطيت له تعليمات صارمة لكي تربح فرنسا المبارة والأدلة كل العالم يعرفها شعارهم لا للعرب بفوز الكاءس، وهده،هي الديمقراطيةالمزيفة لعباد الصليب اتجاه عباد الله عز وجل كم من مجهول في الأرض معروف في السماء وكم من معروف في الأرض مجهول،في السماء والحمد لله على الاسلام المحمدي والملة الابراهمية ولنا الجنة ولهم النار ان شاء الله…
ما….كرون لم يعد له شأن مجرد بيدق يبحث عن تلميع صورته فحتى شعبه ساخط على سياساته
ماكرون الماكر وضع نفسه في مواقف بئيسة لا يحسد عليها والنتيجة بهدل نفسه ومنتخبه الذي ظهر وكأنه يقتات على قدارة التحكيم. والدليل التصريح الصادم الذي خرج به اللاعب مبابي.
“يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” .