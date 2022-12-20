لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو

هبة بريس

التقطت الكاميرا لحظة دخول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوب منصة التتويج.

وأثناء العبور من الممر إلى داخل أرضية الملعب، رفع إنفانتينو الذي كان يتقدمهما يديه للتعبير عن الاستياء ولسان حاله يقول “ما باليد حيلة” وذلك لسبب غير معلوم.

وتباينت التفسيرات لهذا الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن إنفانتينو طلب أن يقف ماكرون، قبل أمير قطر في المراسم، لكن تميم رفض ذلك.

واعتبر البعض أن رئيس الفيفا حاول “مخالفة البرتوكول” بتقديم ماكرون على تميم:

وفسر آخرون الموقف بأن أمير قطر أصر على مشاركة ماكرون بحفل التتويج، وأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض وأبدى امتعاضه بهذه الطريقة _ تقول الحرة التي تناولت الخبر _

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