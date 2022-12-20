المراقبون الجويون يخوضون حركة احتجاج ضد إدارة مكتب المطارات

أعلن المراقبون الجويون عن خوض حركة احتجاجية ضد إدارة “المكتب الوطني للمطارات” والاقتصار على توفير الحد الأدنى للخدمة لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الجمعة 23 ديسمبر الساعة العاشرة صباحا، كما قرروا مقاطعة جميع مشاريع الملاحة الجوية.

وانتقدت نقابة المراقبين الجويين في بيان لها “استمرار الإدارة في نفس الاختيارات الاجتماعية” ونهجها لما وصفتها بسياسة التماطل لمحاولة ضرب الحقوق والمكتسبات.

وطالبت النقابة بتنفيذ اتفاقات 2019 بشكل كامل وبأثر رجعي وفق مضامين الاتفاق مع استفادة المراقبين الجويين من الزيادة العامة في الأجور وبفارق معياري على غرار الواقع في البلدان المجاورة، وهو ما وقفت علية الإدارة من خلال الدراسة المعيارية التي أجرتها تنفيذا لرسالة وزارة المالية في 01 غشت الأخير.

وأعلنت فروع النقابة في مختلف أقاليم المغرب مشاركتها في الحركة الاحتجاجية التي دعا لها المكتب النقابي الموحد

وانتقدت النقابة ما أسمته تبخيس إدارة المكتب الوطني للمطارات لدور مهنة المراقبة الجوية في منظومة الملاحة الجوية رغم أن جميع المواثيق الدولية والوطنية تؤكد على خصوصية هذه المهنة وعلى ضرورة التعامل معها بشكل خصوصي واستثنائي بما يسهل على المراقب الجوي الاستمرار في تأمين سلامة الأجواء.

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