استقبال حاشد للمنتخب المغربي

هبة بريس _ الرباط

حظي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الثلاثاء 20 دجنبر 2022، باستقبال حاشد من طرف عشرات الآلاف من الجماهير المغربية، عقب وصوله إلى مدينة الرباط، عائدا من قطر، حيث حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

وعلى طول الطريق الممتدة نحو 20 كيلومتر احتشدت الآف المواطنات والمواطنين يرفعون الرايات المغربية، يحيون موكب “الأسود” بينما جهة ثانية تطالع هذا الوصول على مواقع التواصل الإجتظاعؤ

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور ا مأخوذة من موقع تتبع الرحلات الجوية للطائرات، نشرها عشاق المنتخب المغربي، وأظهرت تتبع آلاف المغاربة لرحلة الطائرة التي تقل أبطال المغرب في المونديال.

وحقق منتخب المغرب أفضل مركز فى تاريخ مشاركات المنتخبات العربية بكأس العالم منذ انطلاق البطولة وعلى مدار 22 نسخة سابقة، بعدما احتل أسود الأطلس المركز الرابع.

واستهل المغرب مشواره فى كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا فى دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف، قبل أن يخسر في نصف النهائي من فرنسا بهدفين نظيفين، وأخيراً خسر أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وحصد منتخب المغرب مكاسب بالجملة، بعدما احتل المركز الرابع فى كأس العالم 2022، بعد خسارته فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، إلا أنه رغم الهزيمة حطم العديد من الأرقام القياسية وحقق الكثير من المكاسب.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت تخصيص “استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022″، للمنتخب المغربي لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء 20 دجنبر 2022،

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0