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برنامج التأهيل الطاقي للمساجد .. تجهيز 6048 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية

2022-12-20 / 16:34
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هبة بريس

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن برنامج التأهيل الطاقي للمساجد الذي يتم إنجازه تفعيلا لاتفاقية/ إطار موقعه سنة 2014 بين الوزارة ووزارة الانتقال الطاقي، مكن من تجهيز 6048 مسجدا بمختلف جهات المملكة بمعدات النجاعة الطاقية بمبلغ إجمالي قدره 97 مليون درهم.

وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الدراسات جارية في إطار هذا البرنامج لتجهيز 1980 مسجدا إضافيا قبل متم سنة 2023.

وأبرز أنه مواكبة لهذا العمل اللوجيستيكي، نظمت الوزارة في إطار رفع الوعي بتقنيات النجاعة الطاقية، دورات تكوينية لفائدة موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا ورشات تحسيسية لفائدة الأئمة والمرشدين والمرشدات.

وأشار الى أنه تم وضع نظام لمنح علامة الجودة “مسجد أخضر” للمساجد المستفيدة من هذا البرنامج بخمس علامات وهي “علامة مسجد أخضر عادي” تمنح للمساجد التي تم تجهيزها بالمصابيح الاقتصادي، و “علامة مسجد أخضر عادي ” تمنح للمساجد التي تم تجهيزها بالمصابيح الاقتصادية وسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، و “علامة مسجد اخضر عادي” تمنح للمساجد التي تم تجهيزها بالمصابيح الاقتصادية وسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية والألواح الكهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، و “علامة مسجد أخضر مطابق” تمنح للمساجد التي تحترم في بنائها قانون الضابطة الحرارية ومجهزة بالمصابيح الاقتصادية، ثم “علامة مسجد أخضر مطابق+” تمنح للمساجد التي تحترم في بنائها قانون الضابطة الجرارية والمجهزة بالمصابيح الاقتصادية وسخانات الماء والألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء.

وخلص الوزير إلى أنه تم لحد الآن تصنيف 1000 مسجد مجهزة بمعدات النجاعة الطاقية، مبرزا أن العمل مستمر لمنح نفس العلامات لباقي المساجد المستفيدة.

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