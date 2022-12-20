حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي
أهدت الفنانة المغربية حياة الإدريسي أغنية تحت عنوان “سير يا مغربي سير”، -أهدت- للمنتخب المغربي، بمناسبة الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022.
و صورت الفنانة المغربية جديدها الفني على طريقة الفيديو كليب، و هو من ألحان و توزيع خالد عرود و أسامة باهي،فيما أشرف على التسجيل الصوتي دومينيك برانس ببريطانيا.
و من جانب آخر، من المنتظر أن يحظى المنتخب المغربي، يومه الثلاثاء، باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.
وذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه “أنه بتعليمات ملكية، سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يومه الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022”.
وأضاف: “سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء”.
5 تعليقات
تعتبر الفنانة القديرة حياة الإدريسي من الفننات المقتدرات وهي سعيدة ان تقدم للمنتخب الوطني المغربي التي تعبر فيها مدى حبها الوطن وابناء الوطن الحبيب.
جميع الفنانين والفنانات اعطوا صورة رائعة جدا ومشرفة للمغرب واعترافهم بحبهم للمنتخب الوطني المغربي الذي رفع رؤوسنا ورفعوا راية الإسلام وراية المغرب فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار لكل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي.
اعترافات عاشقة للمنتخب الوطني المغربي من كل الفنانين والفنانات بهذا الإنجاز التاريخي الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهم حفظهم الله.
تجربة فريدة من نوعها ومستقبل رياضي ممتاز جدا ما قدمه المنتخب الوطني المغربي ومدربه .
عاش المغرب بملكه وشعبه الذي اظهروا مدى حبهم للمنتخب الوطني المغربي نحن تفتخر بهم