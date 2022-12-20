حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي

نجلاء مزيان

أهدت الفنانة المغربية حياة الإدريسي أغنية تحت عنوان “سير يا مغربي سير”، -أهدت- للمنتخب المغربي، بمناسبة الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022.

و صورت الفنانة المغربية جديدها الفني على طريقة الفيديو كليب، و هو من ألحان و توزيع خالد عرود و أسامة باهي،فيما أشرف على التسجيل الصوتي دومينيك برانس ببريطانيا.

و من جانب آخر، من المنتظر أن يحظى المنتخب المغربي، يومه الثلاثاء، باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.

وذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه “أنه بتعليمات ملكية، سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يومه الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022”.

وأضاف: “سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء”.

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