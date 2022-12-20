بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%

هبة بريس

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 20 دجنبر بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة.

وأوضح البنك، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2022، أنه ” لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة”.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6