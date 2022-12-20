رئيس الفيفا يخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم

2022-12-20 / 14:31
1
هبة بريس - وكالات

يخطط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن إنفانتينو مقتنع بأن قواعد اللعبة تغيرت مع إقامة كأس العالم في الشتاء، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو، ولذلك يخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

وأشارت إلى أن خطة إنفانتينو تتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الأخرى للمنتخبات، في السنوات الأخرى التي لا تشهد وجود المونديال.

LIVE (.)
الرئيسية
مباريات
البطولة PRO
قطر 2022
المحترفين المغاربة
فيديوهات
طالع نازل
متفرقات
استفتاء

رئيس الفيفا يخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم
2022-12-20
وكالات

يخطط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن إنفانتينو مقتنع بأن قواعد اللعبة تغيرت مع إقامة كأس العالم في الشتاء، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو، ولذلك يخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

وأشارت إلى أن خطة إنفانتينو تتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الأخرى للمنتخبات، في السنوات الأخرى التي لا تشهد وجود المونديال.

وأوضحت أنه لا يمكن إجراء تغييرات على خطط المسابقات إلا بعد كأس العالم 2030، خاصة أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي من 2024 إلى 2030 أوشكت على الانتهاء، رغم أن مناقشة اقتراح إنفانتينو بدأت خلف الكواليس.

وذكرت أن إنفانتينو ينوي البقاء في منصبه 3 فترات كاملة كرئيس للفيفا، مما يعني استمراره في منصبه حتى 2031.

وكشفت “ديلي ميل” أن هذا الاقتراح يلقى دعم دول أفريقيا وآسيا، لكن من المتوقع أن يواجه معارضة من اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حافلة الأسود في جولتها بشوارع سلا والرباط

حافلة الأسود في جولتها بشوارع سلا والرباط

2022-12-20 / 18:47
Photo of لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو

لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو

2022-12-20 / 18:33
Photo of استقبال حاشد للمنتخب المغربي

استقبال حاشد للمنتخب المغربي

2022-12-20 / 18:10
Photo of آلاف المواطنين في انتظارها.. طائرة “الأسود” تحط بمطار الرباط سلا

آلاف المواطنين في انتظارها.. طائرة “الأسود” تحط بمطار الرباط…

2022-12-20 / 17:29
Photo of ضمنها صورتان ل”الأسود”.. أعلى إحصائيات المونديال متابعة على تويتر

ضمنها صورتان ل”الأسود”.. أعلى إحصائيات المونديال متابعة على تويتر

2022-12-20 / 15:20
Photo of ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا

ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا

2022-12-20 / 14:00
Photo of رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة للمونديال

رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة للمونديال

2022-12-20 / 12:41
Photo of آلاف المغاربة يتوافدون على الرباط لاستقبال الأسود و الاحتفاء بهم

آلاف المغاربة يتوافدون على الرباط لاستقبال الأسود و الاحتفاء…

2022-12-20 / 12:32
Photo of مجلة مصرية: نجاح المغرب الكروي تمثيل لمجتمع ناجح

مجلة مصرية: نجاح المغرب الكروي تمثيل لمجتمع ناجح

2022-12-20 / 11:06
Photo of بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر

بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر

2022-12-20 / 10:54

تعليق واحد

  1. ولماذا لا يفكر في تغيير عقليته وعقلية الفيفا الكارهة للعرب والافارقة والاسيويين ؟؟؟
    لماذ لا يفكر في ازالة الكراهية والنصب والاحتيال على المنتخبات الغير الاروبية ؟؟
    لماذا لايفكر في تحكيم محايد ؟؟
    لماذا لا يفكر في تحكيم الفار ؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق