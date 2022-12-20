أزيد من 8 آلاف شرطي لتأمين استقبال “أسود الأطلس” بالرباط

هبة بريس - الرباط

أفاد مصدر أمني، أن بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته ولاية أمن الرباط، لتأمين استقبال أسود الأطلس والاحتفال بهم، يراهن على إشراك أكثر من 8 آلاف عنصرا من الشرطة والقوة العمومية، لتأمين جنبات الطرق والممرات التي ستسلكها حافلة المنتخب المغربي، وستكون مهمتهم الأساسية هي توفير الأجواء الآمنة للاحتفال في أحسن الظروف، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين.

وأوضح ذات المصدر، بأن السلطات الأمنية بكل من الرباط وسلا سخرت لهذا الغرض مجموعات أمنية نظامية متخصصة في تأمين التظاهرات والأحداث الكبرى، وفرق للتدخل تحسبا للأحداث الطارئة، ودوريات محمولة من مختلف الوحدات الشرطية بمن فيها فرق الخيالة والدراجيين والكلاب المدربة للشرطة.. الخ.

كما شرعت المصالح الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في تنصيب نقط متفرقة للمراقبة الأمنية في المحيط الخارجي لمختلف الممرات والأزقة المؤدية للشوارع الرئيسية، التي سيمر منها موكب المنتخب الوطني، وذلك لضمان انتظامية السير ومنع الاكتظاظ وعرقلة المرور، فضلا عن تأمين سلامة المواطنات والمواطنين الذين سيحضرون للاحتفاء بإنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعرف هذه الاحتفالات الوطنية حضورا شعبيا وإقبالا جماهيريا كبيرا على طول الممر الذي سيجتازه موكب المنتخب الوطني، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، عند الساعة الخامسة من زوال اليوم الثلاثاء، وحتى وصوله إلى القصر الملكي العامر بالمشور السعيد بالرباط، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي الكبير.

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