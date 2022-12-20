تأخر في إنجاز مشروع ملكي يثير استغراب المراكشيين

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كانت أبوابها ستتفتتح في وجه العموم خلال شهر يونيو الماضي ، لكن لاسباب مجهولة لازالت المحطة الطرقية الجديدة موصدة الابواب، رغم أنها تندرج ضمن المشاريع الملكية بالمدينة الحمراء .

وضعية أثارت استغراب فاعليين محليين ومعهم ساكنة مدينة سبعة رجال، حول الاسباب الكامنة وراء تأخر افتتاحها، كما أن الجميع يتسائل حول مصير المحاور الطرقية التي تحيط بالمحطة، و مدى استجابتة المشروع برمته للانتظارات المرتقبة.

وانتقد نشطاء محليون وضعية الشبكة الطرقية المؤدية إلى المحطة الطرقية بالعزوزية، محذرين من أزمة اختناق كبيرة وحادة ستطال مدارة العياشي والطريق المعروف بـ”طريق الكراجات” ومدارة شعوف بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 7 التي تعتبر أقرب نقطة للولوج إلى الطريق السيار.

وأشار نشطاء محليون أن محطة باب دكالة أصبحت محطة عشوائية و نقطة سوداء، تتسبب في خلق ازدحام و عرقلة في السير.

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