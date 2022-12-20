تأخر في إنجاز مشروع ملكي يثير استغراب المراكشيين

2022-12-20 / 13:09
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

كانت أبوابها ستتفتتح في وجه العموم خلال شهر يونيو الماضي ، لكن لاسباب مجهولة لازالت المحطة الطرقية الجديدة موصدة الابواب، رغم أنها تندرج ضمن المشاريع الملكية بالمدينة الحمراء .

وضعية أثارت استغراب فاعليين محليين ومعهم ساكنة مدينة سبعة رجال، حول الاسباب الكامنة وراء تأخر افتتاحها، كما أن الجميع يتسائل حول مصير المحاور الطرقية التي تحيط بالمحطة، و مدى استجابتة المشروع برمته للانتظارات المرتقبة.

وانتقد نشطاء محليون وضعية الشبكة الطرقية المؤدية إلى المحطة الطرقية بالعزوزية، محذرين من أزمة اختناق كبيرة وحادة ستطال مدارة العياشي والطريق المعروف بـ”طريق الكراجات” ومدارة شعوف بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 7 التي تعتبر أقرب نقطة للولوج إلى الطريق السيار.

وأشار نشطاء محليون أن محطة باب دكالة أصبحت محطة عشوائية و نقطة سوداء، تتسبب في خلق ازدحام و عرقلة في السير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 8 آلاف شرطي لتأمين استقبال “أسود الأطلس” بالرباط

أزيد من 8 آلاف شرطي لتأمين استقبال “أسود الأطلس”…

2022-12-20 / 13:01
Photo of مجموعة أكديطال تواصل تعزيز العرض الصحي و تفتتح منشأتين جديدتين بسلا

مجموعة أكديطال تواصل تعزيز العرض الصحي و تفتتح منشأتين…

2022-12-20 / 12:15
Photo of الحموشي يتفقد الترتيبات الأمنية لاستقبال “أسود الأطلس”

الحموشي يتفقد الترتيبات الأمنية لاستقبال “أسود الأطلس”

2022-12-20 / 12:04
Photo of “التعليم” تطلق عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

“التعليم” تطلق عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

2022-12-20 / 11:47
Photo of الفريق الاشتراكي يشيد بالمنتخب الوطني وبالسياسة الحكيمة للملك محمد السادس

الفريق الاشتراكي يشيد بالمنتخب الوطني وبالسياسة الحكيمة للملك محمد…

2022-12-20 / 11:38
Photo of والدة زياش تتجول في شوارع الرباط.. ومواطنون يشيدون بأداء ابنها

والدة زياش تتجول في شوارع الرباط.. ومواطنون يشيدون بأداء…

2022-12-20 / 09:38
Photo of أخنوش يرأس اجتماع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي

أخنوش يرأس اجتماع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء…

2022-12-20 / 09:22
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-12-20 / 09:11
Photo of آيت الطالب.. الوزارة بصدد بلورة المخطط الوطني للصحة العقلية

آيت الطالب.. الوزارة بصدد بلورة المخطط الوطني للصحة العقلية

2022-12-19 / 22:43
Photo of موكب أسود الاطلس ..جماعة الرباط تقرر منع ” التوقف والجولان” بهذه الشوارع

موكب أسود الاطلس ..جماعة الرباط تقرر منع ” التوقف…

2022-12-19 / 20:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق