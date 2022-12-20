وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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“التعليم” تطلق عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

2022-12-20 / 11:47
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي(BTS) برسم دورة 2023، قد انطلقت حصراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma، وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 كآخر أجل للترشيح.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان يفتح بصفة مترشحين أحرار للذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين؛

2. الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي آخر لمدة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريا، بعد دراسة وقبول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية للانتقاء، وذلك بناء على المعايير التالية:

· أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب؛

· أن يكون المترشح قد تابع دراسته إلى غاية السنة الثانية من التعليم العالي في تخصص يوافق التخصص المطلوب؛

· الترشح في تخصص لم يسبق الحصول فيه على شهادة التقني العالي بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛

· ألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز إحدى الاختبارات الخاصة بهذا الامتحان في دورة سابقة بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛

· ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح أربع دورات.

3. التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة رقمية حديثة للمترشح؛

4. إيداع ملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك في أجل أقصاه 10 يناير 2023؛

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