مجموعة أكديطال تواصل تعزيز العرض الصحي و تفتتح منشأتين جديدتين بسلا

هبة بريس ـ الرباط

طبقا لبرنامجها الاستثماري الطموح وانسجاما مع توقعاتها، افتتحت مجموعة أكديطال منشأتين صحيتين جديدتين في مدينة سلا، لترتفع بذلك قدرتها الإيوائية الاستشفائية إلى 1822 سريرا مع نهاية سنة 2022.

و بافتتاح هذا المركب الاستشفائي الجديد ارتفع عدد المؤسسات الصحية التي دشنتها أكديطال خلال 2022 إلى 8 مؤسسات وبالتالي ارتفع العدد الإجمالي للوحدات الصحية للمجموعة إلى 17 وحدة.

و يعد افتتاح هذا المركب الصحي الجديد، الذي يضيف 220 سريرا استشفائيا لرصيد المجموعة، شاهدا على نجاعة وفعالية مجموعة أكديطال من حيث القدرة على إنجاز بنيات تحتية من المستوى الرفيع ومطابقة لأرقى المعايير الدولية.

في انسجام تام مع رغبة مجموعة أكديطال في توفير عرض صحي للقرب وذو جودة عالية، مع السعي لتحقيق هدف مواكبة الديناميكية الوطنية لتأهيل القطاع الصحي وتعميم ولوج جميع المرضى للعلاجات الطبية، تطلب إنجاز هذا المركب الصحي الجديد، الموافق للمعايير الدولية والذي يمتد على مساحة 15.000 متر مربع، استثمارا ناهز 325 مليون درهم، من ضمنها 160 مليون درهما خصصت للمعدات والتجهيزات الطبية المتطورة. ويشغل هذا المركب حوالي 300 مستخدم.

و يضم المستشفى الخاص لسلا مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، وتم تزويد هذه المؤسسة متعددة التخصصات بتجهيزات عالية المستوى من الجيل الأخير بهدف تمكينها من علاج جميع أنواع الأمراض.

و صمم المستشفى الخاص لسلا وفق أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث السلامة الصحية للمستشفيات ومن حيث تجويد مسار المريض، ويضم هذا المستشفى 12 قاعة للعمليات الجراحية فائقة الحداثة، مزودة بتجهيزات من الجيل الأخير، ضمنها قاعتين للتنظير الباطني وثلاث وحدات تقنية للولادة (UTA) .

كما يتوفر المستشفى الخاص لسلا أيضا على قطبٍ كبير للإنعاش مع 9 قاعات إنعاش متعددة الوظائف و4 قاعات إنعاش لأمراض القلب و11 حاضنة لإنعاش حديثي الولادة.

ويضم المركب الصحي الخاص لأكديطال بسلا أيضا قطبا متخصصا في أمراض القلب مجهز بمنصات تقنية عصرية. وتم تجهيز هذا القطب، المتخصص في علاج أمراض القلب والشرايين وأمراض الشرايين العصبية، بقاعتين للقسطرة القلبية وقاعة لاختبار الجهد.

أما وحدة العناية المركزة، سواء المتعددة الوظائف أو الموجهة لأمراض القلب، فتضم من جانبها 28 سريرا، و ىأوي المستشفى الخاص لسلا أيضا مختبرا للتحاليل الطبية ومركزا شاملا للفحص بالأشعة (التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) ، جهاز سكانير(Scanner)، التصوير بالأشعة(Radio Standard) ، التصوير البانورامي للأسنان(Panoramique Dentaire) ، التصوير الثدي بالأشعة(Mammographie) ، التصوير بالموجات فوق الصوتية(Échographie) ) وذلك بهدف تجويد مسار المريض وتسريع عمليات التشخيص والتكفل.

ويضم المستشفى الخاص لسلا كذلك مصلحة للمستعجلات لاستقبال الحالات الحرجة 24\24 ساعة و 7\7 أيام مع حضور مستمر لأطباء الإنعاش والمستعجلات في عين المكان.

أما مركز الأنكولوجيا الخاص لسلا، وهو مؤسسة متخصصة في التكفل بتشخيص وعلاج أمراض السرطان، فيتضمن على 19 أريكة للعلاج الكيماوي، 12 سريرا استشفائيا، قاعتين (2) للعلاج الإشعاعي مجهزتين بمسرع من الجيل الأخير، موفرا سلامة وجودة العلاجات، بالإضافة إلى جهاز سكانير لقياس الجرعات (Scanner Dosimétrique) .

كما يأوي هذا المركز من الجيل الجديد لعلاج أمراض السرطان مصلحة للطب النووي مزودة بتجهيزات للتشخيص التصويري من قبيل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (Pet scan) إضافة إلى جهاز كاميرا غاما للتصوير الومضاني (Scintigraphie).

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