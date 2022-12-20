آلاف المغاربة يتوافدون على الرباط لاستقبال الأسود و الاحتفاء بهم

2022-12-20 / 12:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حركة غير معهودة تشهدها شوارع الرباط منذ ساعات الصباح و ذلك في ظل توافد الآلاف من المغاربة على العاصمة الإدارية لاستقبال منتخب بلادهم الذي سيصل هذا المساء للمملكة قادما من الدوحة القطرية.

و غصت محطتي القطار الرباط أكدال و الرباط المدينة و كذا محطة الحافلات و سيارات الأجرة بعدد من المواطنين المحملين بأعلام المغرب و المرتدين لأقمصة اللاعبين، توافدوا على الرباط من مدن بعضها بعيدة لتحية اللاعبين خلال جولتهم بالحافلة المكشوفة وسط المدينة.

و اختار عدد من المواطنين التنقل للرباط باستعمال وسائل نقل خاصة حيث توافدوا من العيون و أكادير و مراكش و سطات و الدار البيضاء و طنجة و فاس و وجدة و غيرهم، في انتظار أن يلتحق سكان سلا و تمارة و الصخيرات و القنيطرة و الرباط و المدن المجاورة مع اقتراب موعد وصول طائرة الأسود لمطار الرباط الدولي.

هذا و بتعليمات ملكية، ستجوب حافلة الأسود عددا من الشوارع الرئيسية بالرباط بداية من الساعة الخامسة عصرا قبل أن تتوجه للقصرالملكي هناك حيث ستحظى البعثة باستقبال ملكي خاص.

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