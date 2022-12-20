مجلة مصرية: نجاح المغرب الكروي تمثيل لمجتمع ناجح

2022-12-20 / 11:06
0
هبة بريس

كتبت مجلة “الأهرام الاقتصادي” المصرية، أن نجاح المغرب في كرة القدم ما هو إلا تمثيل لمجتمع ناجح تغلب باقتدار على إرث الماضي ، وانفتح على العالم بكبرياء وثقة.

وأوضحت المجلة في مقال رأي تحت عنوان” المغرب.. الكرة والاقتصاد”، ضمن عددها لشهر دجنبر 2022، أن الأداء البطولي لأسود الأطلس والقيادة الحكيمة للمدرب الوطني كان في الواقع ملهما للجميع، مؤكدة أن ثمة علاقة وطيدة بين أداء الاقتصاد المغربي المتميز وأداء النخبة الوطنية في كرة القدم.

وتابع كاتب المقال أنه يمكن في هذا المجال الإشارة إلى بعض العوامل التي تعضد تميز المغرب، منها أن معظم لاعبيه يزاولون في أندية أوروبية وبعضهم، في المنافسة، كان يلعب ضد منتخب الدولة الأوروبية التي يقيم بها، وبالطبع هم مطلعون على أساليب تلك الفرق ومناوراتها.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في كون المغرب قد اكتسب الكثير من قيم العمل الأوروبية ولغته ولم يكن هذا فقط نتيجة الإرث الاستعماري ولكن أيضا بسبب علاقات الجوار والتواصل سواء عن طريق الهجرة لأوروبا وأيضا بسبب السياحة والأعمال، معتبرا أن المغرب قد استفاد من اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وفي الواقع ، يؤكد كاتب المقال، فإن المغرب “حقق إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السنوات العشرين الماضية ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي كان أكثر انفتاحا ومرونة واتصفت فترة حكمة بمزيد من الانفتاح السياسي الذي سمح بتداول السلطة بصورة سلمية وسلسة”.

وتابعت المجلة أن الملف الاقتصادي مثل أولوية مهمة بما في ذلك جهود حثيثة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث نجح المغرب تقريبا من نقطة الصفر في خلق صناعة قوية لصناعة السيارات وأدخل صناعة قطع الغيار والمكونات التي تدعم هذه الصناعة .

كذلك بذل المغرب جهودا حثيثة، تبرز المجلة، لتقوية القطاع السياحي بالتنظيم والرقابة وأبدع نظاما جديدا للسياحة الشعبية بتحويل البيوت التقليدية إلى فنادق أو نزل تسمى “رياض”.

وسجلت أن هذه الأماكن تتيح أن يصل عائد السياحة إلى قاطني أصغر المدن وحتى القرى، معتبرة أن هذا النظام لم يكن ليحقق النجاح لولا وجود شبكة فعالة من التمويل والتشجيع والرقابة.

كما أن المغرب، تؤكد المجلة، استفاد من موجة الهجرة القوية إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تمثل تحويلات المهاجرين عنصرا مهما في دعم الاقتصاد المغربي ليس فقط بالأموال والمعدات ولكن أيضا بالخبرات والأفكار .

وخلص كاتب المقال الى أن “النجاح المغربي في المونديال ما هو إلا تعبير عن هذه العلاقة القريبة مع الأندية والمجتمع الأوروبي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة للمونديال

رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة للمونديال

2022-12-20 / 12:41
Photo of آلاف المغاربة يتوافدون على الرباط لاستقبال الأسود و الاحتفاء بهم

آلاف المغاربة يتوافدون على الرباط لاستقبال الأسود و الاحتفاء…

2022-12-20 / 12:32
Photo of بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر

بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر

2022-12-20 / 10:54
Photo of منتخب الأرجنتين يصل بلاده وآلاف الجماهير تحتشد لاستقباله

منتخب الأرجنتين يصل بلاده وآلاف الجماهير تحتشد لاستقباله

2022-12-20 / 10:41
Photo of والدة الخنوس: “الملك أصر على حضور أمهات اللاعبين في حفل الاستقبال”

والدة الخنوس: “الملك أصر على حضور أمهات اللاعبين في…

2022-12-20 / 10:18
Photo of فيفا يختار أبرز نجوم كأس العالم 2022.. بونو في القائمة

فيفا يختار أبرز نجوم كأس العالم 2022.. بونو في…

2022-12-19 / 22:17
Photo of استقبال جماهيرى كبير لمنتخب فرنسا بعد الوصول للعاصمة باريس

استقبال جماهيرى كبير لمنتخب فرنسا بعد الوصول للعاصمة باريس

2022-12-19 / 22:11
Photo of ميسي يصل إلى 400 مليون متابع على إنستجرام بعد التتويج بكأس العالم

ميسي يصل إلى 400 مليون متابع على إنستجرام بعد…

2022-12-19 / 21:01
Photo of حكيمي : نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر

حكيمي : نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر

2022-12-19 / 18:40
Photo of هل تتقدم السعودية بطلب احتضان كأس العالم ؟

هل تتقدم السعودية بطلب احتضان كأس العالم ؟

2022-12-19 / 18:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق