بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر
هبة بريس
غادرت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ،الثلاثاء ، مطار حمد الدولي بالدوحة عقب مشاركة تاريخية في كأس العالم قطر فيفا 2022 .
وكان في وداع بعثة المنتخب الوطني ،برئاسة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، محمد ستري سفير جلالة الملك بقطر وعدد من أعضاء السفارة.
هذا وبصم المنتخب الوطني على مسار متميز خلال بطولة كأس العالم بقطر حيث بلغ دور نصف النهاية بعد خوضه لمباريات من العيار الثقيل.
ومن المنتظر أن يحظى المنتخب المغربي، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عند وصولهم لأرض الوطن باستقبال شعبي وملكي متميز.
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10 تعليقات
شكرا لكل ما قدمتموه يا اسود الاطلس ..
فخر العرب وافريقيا والمغرب شكرا للمنتخب الوطني المغربي والطاقم ..
انجاز تاريخي ورائع لاسود الاطلس سيبقى في التاريخ ..
المغرب كله فخور بأسود الاطلس وبما قدمه ..
حفظكم الله جميعا وادخلتم الفرح والسرور والسعادة في قلوب كل المغاربة ..
دمتم متألقين يا اسود الاطلس حفظكم الله.
شكرا وليد الركراكي..
المنتخب الوطني المغربي حكم الرقم القياسي العالمي في تحديد مركزه 4 عالميا..
انجاز تاريخي لاسود الاطلس ونتمنى لهم النجاح في المقابلات القادمة..
هنيئا لكم يا منتخبنا الوطني..