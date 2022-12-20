بعد مشاركة تاريخية.. بعثة المنتخب الوطني تغادر قطر

هبة بريس

غادرت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ،الثلاثاء ، مطار حمد الدولي بالدوحة عقب مشاركة تاريخية في كأس العالم قطر فيفا 2022 .

وكان في وداع بعثة المنتخب الوطني ،برئاسة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، محمد ستري سفير جلالة الملك بقطر وعدد من أعضاء السفارة.

هذا وبصم المنتخب الوطني على مسار متميز خلال بطولة كأس العالم بقطر حيث بلغ دور نصف النهاية بعد خوضه لمباريات من العيار الثقيل.

ومن المنتظر أن يحظى المنتخب المغربي، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عند وصولهم لأرض الوطن باستقبال شعبي وملكي متميز.

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