منتخب الأرجنتين يصل بلاده وآلاف الجماهير تحتشد لاستقباله

هبة بريس - وكالات

هبطت طائرة منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في مطار العاصمة بوينس آيرس عائدة من قطر صباح اليوم الثلاثاء.

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، هو أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

بعدهما نزل المهاجم جوليان ألفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر. ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة “فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد”.

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية “Muchachos” الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار.

في مشهد مهيب تجمع فيه الآلاف من الشعب الأرجنتيني للاحتفال بالبطولة الأهم في العالم.

وكان في استقبال البعثة، حافلة مخصصة ومكشوفة تقلهم للحتفاء بهم في شوارع العاصمة، وحرص نجوم المنتخب الأرجنتيني على ترديد أهازيج “التانغو” وسط فرحة عارمة.

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