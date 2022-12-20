صلاح عبد السلام

بلجيكا.. صلاح عبد السلام يتغيب مجددا عن المثول أمام المحكمة

2022-12-20 / 10:06
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هبة بريس - وكالات

تغيب المتهم الرئيسي بهجمات بروكسل، صلاح عبد السلام الاثنين مجددا عن المثول أمام المحكمة.

وغاب عبد السلام عن جلستين سابقتين أمام محكمة جنايات بروكسل في سياق محاكمة هجمات 22 مارس 2016 الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة الاثنين الماضي، تم إعفاء صلاح عبد السلام لأنه كان مريضا.

وفي اليوم التالي رفض مغادرة زنزانته على الرغم من الطلبات المتكررة من الشرطة المسؤولة عن إخراجه ونقله إلى جوستيتيا، ما اضطر رئيسة محكمة الجنايات من الشرطة “التحلي بالفلسفة” وعدم استخدام القوة لإحضاره إلى الجلسة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “سود إنفو” البلجيكية.

ومن غير المعروف حتى الآن السبب وراء تغيب المتهم للمرة الثالثة، صباح اليوم الاثنين عن الجلسة، كما أن رئيسة محكمة الجنايات لم تقدم أي تفسير حول هذا الموضوع في بداية الجلسة.

وبالإضافة إلى صلاح عبد السلام، قرر ثلاثة من المتهمين السبعة وهم محمد عبريني، وأسامة كريم، وعلي الحداد عسوفي، البقاء في الصندوق الزجاجي بدلا من مغادرة قاعة المحكمة والعودة إلى زنزانتهم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من الجلسات، حيث قرر جميع المتهمين المعتقلين عدم حضور المحاكمات للاحتجاج على شروط نقلهم من سجن هارين إلى جوستيتيا.

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