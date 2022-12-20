أخنوش يرأس اجتماع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي

2022-12-20 / 09:22
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هبة بريس

انعقد الاثنين بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص لتقييم وضعية السدود والمخزون المائي بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وبهذه المناسبة، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة “لاستعراض وضعية السدود والموارد المائية عقب التساقطات المطرية الأخيرة”، والتي ساهمت في توفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه، ليرتفع معدل ملء السدود بأكثر من 30 في المائة.

وأضاف بركة أن هذا الاجتماع شكل أيضًا مناسبة لإنعاش برنامج 2020-2027 لبرمجة السدود وتحلية مياه البحر، مشددًا على أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار برنامج الاستثمار الأخضر، الذي قدمته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مؤخرًا أمام الملك محمد السادس، والذي سيمكن من إنتاج 560 مليون متر مكعب المياه الخاضعة للتحلية، والتي تم تخصيص جزء منها لتلبية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب في بعض المدن وكذا للري.

وتابع الوزير أنه تم أيضا التطرق إلى استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا البرنامج الجديد المخصص للسدود الصغيرة والسدود التلية، ولا سيما 200 سد صغير مبرمج للفترة 2024-2027 ، في إطار شراكة مع الجهات.

من جهة أخرى، أشار بركة إلى أن الاجتماع تناول موضوع تمويل هذا البرنامج، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

حضر هذا الاجتماع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

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‫9 تعليقات

  2. لازال العديد من الدواوير لم يستفيد بعد من القنوات المياه الصالحة للشرب..

  6. نتمنى من كل الفلاحين والمهنيين وأصحاب مشاريع غسل السيارات عدم تبدير الماء .

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