طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة بمنطقة طنجة مع احتمال نزول قطرات مطرية خصوصا خلال المساء.
وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي والهضاب العليا مع تكون صقيع محلي، إلى جانب هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و 07 درجات بالريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 14 و 21 درجة بالجنوب.
وبالمقابل، لن تشهد درجات الحرارة خلال النهار، تغييرا مهما.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بغرب البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بشرق البوغاز، وهائجا إلى قوى الهيجان على طول ساحل المحيط ماعدا ما بين طنطان وبجدور حيث سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية التي تبشر بالخير..
هذه التساقطات المطرية الأخيرة كان لها اثر إيجابي على تغيير النفوس..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
انتعاش لحقينة السدود وامالنا في موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السالفة..
الحمد لله على هذه التساقطات..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..