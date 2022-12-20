طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة بمنطقة طنجة مع احتمال نزول قطرات مطرية خصوصا خلال المساء.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي والهضاب العليا مع تكون صقيع محلي، إلى جانب هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و 07 درجات بالريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 14 و 21 درجة بالجنوب.

وبالمقابل، لن تشهد درجات الحرارة خلال النهار، تغييرا مهما.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بغرب البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بشرق البوغاز، وهائجا إلى قوى الهيجان على طول ساحل المحيط ماعدا ما بين طنطان وبجدور حيث سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج.

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