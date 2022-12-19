الصيد البحري: ارتفاع الكميات المفرغة بـ 19% حتى متم نونبر الماضي

هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة، منتقلة إلى 1.405.398 طنا، عند متم نونبر 2022.

وأوضح المكتب في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 8,79 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة مع متم نونبر من سنة 2021.

وبشأن الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات ب (27% إلى 1.191 طن)، والأسماك السطحية (24% إلى 1.258.524 طنا). بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ الطحالب (47%)، والمحار (11%)، والأسماك البيضاء ( 6%).

وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 16.674 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم نونبر 2022، بانخفاض بلغ 7%. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 8 في المائة إلى 554,58 مليون درهم.

كما ارتفعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 19% إلى 1.388.724 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 11 في المائة لتصل إلى أزيد من 8,24 مليار درهم.

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