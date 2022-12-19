فيفا يختار أبرز نجوم كأس العالم 2022.. بونو في القائمة
سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الرسمى، الضوء على أبرز نجوم المونديال جاءت اسماءهم على الشكل التالى:
تصدر ميسي القائمة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب بصعوبة على حساب نظيره الفرنسى، حيث حصد البرغوث الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى البطولة ووصيف الهدافين.
يعتبر الفرنسى كيليان مبابي أحد أبرز اللاعبين فى مونديال قطر 2022، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبى لهدف البطولة برصيد ثمانية أهداف فى سبع مباريات، كما أصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يهز الشباك في نسختين من المباراة النهائية.
يعد الحارس المغربى ياسين بونو من أبرز النجوم فى البطولة، حيث أصبح البطل المغربي أول حارس أفريقي يحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات نسخة واحدة من كأس العالم.
خطف النجم البرازيلى نيمار الأضواء على الرغم من وداع من ربع النهائى أمام كرواتيا مع منتخب بلاده، وذلك بعدما عادل الرقم القياسي الذي يحتفظ به بيليه كهداف تاريخى للسيليساو والبالغ 77 هدفًا.
أصبح النجم البرتغالى الصاعد جونكالو راموس أول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له على الإطلاق في كأس العالم منذ أن حقق ذلك ميروسلاف كلوزه عام 2022.
17 تعليقات
حفظك الله ورعاك، شرفتنا، ورفعت رايتنا عاليا.
بطل بمعنى الكلمة يستحق كل التقدير والاحترام الكبير شرف للمنتخب الوطني ان يكون لديه عنصر بهذا الحجم أنت أسد الله يحفظك
يستاهل افضل حارس في البطولة
تبارك الله ماشاء الله عليه
احسن حارس مرمى ياسين بنو نفتخر بيك 🇲🇦
بونو حارس كبير لكن في مبارتي فرنسا و كرواتيا أفسد كل ما قدمه في المونديال ، أخطاء بالجملة الخروج المتكرر من الشباك لا يستطيع إيصال الكرة لوسط الميدان كراته اليوم كلها كانت خارج الملعب
تبارك الله مشاء الله عليه ربي يحفظه ويزيد في نجاحه🤲🏼
حارس كبير ولكن المباراة الأخيرة كان الإرهاق واضح عليه وحتى العياء الذهني.. ربما لو كان المحمدي كان أفضل
حفظه الله ورعاه ،وسدد خطاه 🇲🇦🇲🇦
افضل حارس بالمونديال
احسن حارس عربي حاليا
أفضل حارس مرمى لكن لو لم يتقدم لما دخل الهدف الثاني يتحمل المسؤولية
صراحة حارس عالمي ربي يحفضه
فخر العرب و الوداد بونو سبع ⚪🔴🇲🇦❤❤
المشكل ديال بونو تيخرج من شبكة وتيزيد لقدام دلملعب ديما الكرات مسجلين وراه وهو راه وصل نص دلملعب ههههه
دفاع ايضا كان عنده نسبة من تفوق الحارس
هو للي يستاحق القفاز الذهبي 🥺♥️🇲🇦