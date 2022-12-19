epa10374262 Kylian Mbappe (C) and French teammates arrive at Paris Roissy Airport back from Doha after the FIFA World Cup 2022, in Roissy, near Paris, France, 19 December 2022. EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

استقبال جماهيرى كبير لمنتخب فرنسا بعد الوصول للعاصمة باريس

2022-12-19 / 22:11
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هبة بريس _ رياضة

وصل منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب إلى العاصمة باريس بعد انتهاء مشوار الفريق في نهائيات كأس العالم 2022 التي خسر لقبها لصالح الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد وصول منتخب فرنسا إلى باريس تواجد عدد كبير من الجماهير لتحية فريق الديوك، بعدما قدم مستويات متميزة حتى الرمق الأخير من البطولة ونافس حتى النهاية.

ونال كيليان مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 في النسخة المنتهية برصيد ثماني أهداف، متفوقا بفارق هدف وحيد على ليونيل ميسي الذي أحرز هو الآخر 7 أهداف.

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‫6 تعليقات

  1. لولا الظلم التحكيمي لما رايناهم في النهائي هم كانو يستحقون المركز الثالث او الرابع

  2. كان على الطائرة أن تتجول في القارة الأفريقية ليهبط كل لاعب في موطنه الأصلي

  4. كان من المفروض أن يستقبلونهم استقبال الأبطال ، ما فعلوه ليس بالشيء الهين، لو كان فيه أشواط إضافية أخرى لفاز منتخب فرنسا بكل تأكيد

  5. اسم على غير مسمى ؛ بالاحرى منتخب افريقي
    ظلمهم وتواطؤهم على المنتخب المغربي بدافع كاس العالم لكن القدر هزمهم
    الما و الشطابة حتى لقاع البحر
    Bye-bye

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