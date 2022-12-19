استقبال جماهيرى كبير لمنتخب فرنسا بعد الوصول للعاصمة باريس

هبة بريس _ رياضة

وصل منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب إلى العاصمة باريس بعد انتهاء مشوار الفريق في نهائيات كأس العالم 2022 التي خسر لقبها لصالح الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد وصول منتخب فرنسا إلى باريس تواجد عدد كبير من الجماهير لتحية فريق الديوك، بعدما قدم مستويات متميزة حتى الرمق الأخير من البطولة ونافس حتى النهاية.

ونال كيليان مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 في النسخة المنتهية برصيد ثماني أهداف، متفوقا بفارق هدف وحيد على ليونيل ميسي الذي أحرز هو الآخر 7 أهداف.

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