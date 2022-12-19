ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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برلمانية..لمصلحة من يستمر ارتفاع أسعار المحروقات ؟

2022-12-19 / 21:26
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هبة بريس _ الرباط

انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة ، بسبب عدم تدخلها لإنهاء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

واعتبرت عفيف في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الاثنين 19 دجنبر الجاري، أن مصفاة “سامير” جزء من السيادة الطاقية، وأضافت مخاطبة الحكومة: “تضارب آرائكم حول تشغيل الشركة يدل على غياب رؤية واضحة لتدبير المخزون الاستراتيجي للطاقة التي حث عليها جلالة الملك”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن سعر النفط عالميا انخفض إلى 80 دولار للبرميل دون أن ينعكس هذا الانخفاض على السوق الوطنية، مضيفة “لحد الآن لم نفهم من مصلحته هذا الوضع، من يسهر على احتكار السوق والتواطؤ والربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على هذه الشركات وعلى حساب المواطنين، ولكن للأسف هذه الضريبة جوبهت برفض قاطع أثناء مدارسة قانون المالية في ظل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة”
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وتابعت عفيف مخاطبة وزيرة الطاقة، “في عرض سابق قلتم بأنه إذا انخفض سعر البرميل إلى 80 دولار، البنزين سيكون في حدود 11 درهم والغازوال في 10 دراهم، أين هي وعودكم ولماذا لم تخفضوا من الثمن؟”.

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