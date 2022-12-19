ميسي يصل إلى 400 مليون متابع على إنستجرام بعد التتويج بكأس العالم

2022-12-19 / 21:01
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هبة بريس _ رياضة

وصل ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى 400 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ليصبح ثاني أكثر شخص على كوكب الأرض يصل إلى هذا الرقم خلف كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة “سبورتيكو” الأمريكية فإن ليونيل ميسي وصل إلى 400 مليون متابع عبر “إنستجرام” مستفيدا من الإنجازات التي تحققت في كأس العالم، أبرزها اللقب الذي توج به منتخب الأرجنتين.

وأوضح التقرير أن ليونيل ميسي استطاع جمع أكثر من 5 ملايين متابع مساء الأحد، فيما بلغ إجمالي المتابعين خلال شهر كأس العالم 20 مليون، ليتساوى مع أكبر شهر حقق فيه متابعة في أغسطس 2021 عندما انضم إلى فريق باريس سان جيرمان، إلا أنه سيتجاوز هذا الرقم خلال الشهر الحالي مع الأرقام التي يحققها.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أكثر المتابعين عبر إنستجرام بواقع 518 مليون متابع حول العالم، مما يؤكد أن اللاعب النجم الأبرز متابعة حول العالم.

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