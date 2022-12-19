موكب أسود الاطلس ..جماعة الرباط تقرر منع ” التوقف والجولان” بهذه الشوارع

هبة بريس _الرباط

منعت جماعة الرباط في قرار قرارا مؤقت ” التوقف والجولان بالشوارع الرئيسية التي سيعبرها موكب “اسود الأطلس” من مطار الرباط سلا حتى القصر الملكي بالرباط.”

و قرار المنع المؤقت سيسري من منتصف ليلة الاثنين 19 دجنبر إلى غاية متصف ليلة الثلاثاء 20 دجنبر.

ويشمل القرار شوارع الحسن الثاني من القنطرة الحسنية سيدي مخلوف إلى باب الحد، ومنع المرور والسير والجولات بالشوارع المذكورة بالإضافة إلى شارع علال بن عبد الله إلى باب الرواح، ابتداء من الخامسة بعد الظهر من يوم الثلاثاء إلى غاية الثامنة مساء من نفس اليوم.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت تخصيص “استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022″، للمنتخب المغربي لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء 20 دجنبر

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