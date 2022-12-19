A child crouches over cracked earth at al-Massira dam in Ouled Essi Masseoud village, some 140 kilometres (85 miles) south from Morocco's economic capital Casablanca, on August 8, 2022 amidst the country's worst drought in at least four decades. - Residents of Morocco's Ouled Essi Masseoud village are suffering from a series of successive droughts, prompting them to rely solely on sporadic supplies in public fountains and from private wells. The situation is critical, given the village's position in the agricultural province of Settat, near the Oum Errabia river and al-Massira dam, Morocco's second largest. Its reservoir supplies drinking water to several cities, including the three million people who live in Casablanca. But latest official figures show it is now filling at a rate of just five percent. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

إطلاق عريضة للإعلان عن “حالة طوارئ مناخية بالمغرب”

2022-12-19 / 20:15
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هبة بريس _ الرباط

أطلق نشطاء عريضة إلكترونية لحشد التوقيعات بهدف المطالبة بإعلان “حالة طوارئ مناخية” في البلاد.

وقالت العريضة التي أطلقتها كل من “الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة” و”حركة الشبيبة من أجل المناخ” إن المغرب “يشهد اليوم العديد من الكوارث المناخية في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة (…) بالإضافة إلى الحرائق التي دمرت ما يقارب 10500 هكتار من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة بين 13و18 يوليو 2022”.

ويرى التشطاء أن الحفاظ على كوكب الأرض يستدعي “اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن الفشل في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سيجعل ظواهر مثل الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة والعواصف وحرائق الغابات وذوبان الجليد في القطب الشمالي وقمم جبال الهيمالايا وسلسلة جبال الألب أحداثا روتينية متكررة، وقد يجعل جزءا كبيرا من الأرض غير قابل للعيش”.

وطالب النشطاء بإعلان “حالة الطوارئ المناخية” وذلك من خلال “الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية” و”إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″.

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