إطلاق عريضة للإعلان عن “حالة طوارئ مناخية بالمغرب”

هبة بريس _ الرباط

أطلق نشطاء عريضة إلكترونية لحشد التوقيعات بهدف المطالبة بإعلان “حالة طوارئ مناخية” في البلاد.

وقالت العريضة التي أطلقتها كل من “الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة” و”حركة الشبيبة من أجل المناخ” إن المغرب “يشهد اليوم العديد من الكوارث المناخية في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة (…) بالإضافة إلى الحرائق التي دمرت ما يقارب 10500 هكتار من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة بين 13و18 يوليو 2022”.

ويرى التشطاء أن الحفاظ على كوكب الأرض يستدعي “اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن الفشل في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سيجعل ظواهر مثل الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة والعواصف وحرائق الغابات وذوبان الجليد في القطب الشمالي وقمم جبال الهيمالايا وسلسلة جبال الألب أحداثا روتينية متكررة، وقد يجعل جزءا كبيرا من الأرض غير قابل للعيش”.

وطالب النشطاء بإعلان “حالة الطوارئ المناخية” وذلك من خلال “الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية” و”إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″.

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