في الصورة نزار بركة

بركة : منكبّون لحل مشكل 275 منشأة متآكلة بالعالم القروي

2022-12-19 / 19:54
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، اليوم الاثنين، أن الوزارة منكبة على حل مشكل 275 منشأة فنية متآكلة بالعالم القروي ستكلف 900 مليون درهم إضافية، وذلك في إطار برنامج استعجالي.

وأبرز بركة في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “إشكالية القناطر المهترئة بالعالم القروي”، تقدم به فريق التجمع الوطني لأحرار، أن الوزارة مقتنعة بضرورة مواجهة هذا المشكل الكبير والمطروح في العالم القروي.

وأضاف أن “120 منشأة فنية متآكلة سنعالجها لإعادة بنائها أو صيانتها”، لافتا إلى أن المغرب يتوفر على 15 ألف و713 وحدة في العالم القروي، 5 آلاف و436 وحدة منها توجد على مستوى الشبكة المهيكلة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد بركة على أهمية القناطر في حل مشكل تنقل المواطنين في العالم القروي لاسيما خلال فصل الشتاء، مشيرا الى أن الوزارة وضعت نظاما لتدبير المنشآت الفنية، تم إدراجه في القانون المالي لسنة 2022 و 2023 بغلاف مالي يقدر بـ 600 مليون درهم.

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