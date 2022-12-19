انطونيو غوتيريش

غوتيريش يعلن عن قمة حول المناخ في عام 2023

2022-12-19 / 19:15
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هبة بريس _ و م ع

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين 19 في نيويورك، عن عقد قمة في شتنبر 2023 تهدف إلى الاستجابة لحالة الطوارئ التي يواجهها العالم بسبب أزمة المناخ.

وفي حديثه في آخر مؤتمر صحفي له لهذا العام، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدعوة إلى قمة طموحة للمناخ مفتوحة أمام القادة والحكومات والشركات والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ إجراءات جديدة وملموسة وذات مصداقية لصالح المناخ والبيئة.

وشدد غوتيريش على أن “ثمن الدخول إلى هذه القمة غير قابل للتفاوض: إجراء جديد جاد وذو مصداقية للمناخ”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعقد في إطار الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، بهدف تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الوقت قد حان لإظهار العزم والأمل على الرغم من القيود، ومحاربة اليأس وخيبة الأمل وإيجاد “حلول حقيقية” للأزمات التي يواجهها العالم في الوقت المعاصر، مشيرا إلى أن العالم تعرض للاختبار مرات عديدة على مدار عام 2022.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام الأممي عن أسفه لـ”عدم كفاية” الإجراءات المناخية الوطنية في وقت تتسع فيه فجوة انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ويشتد فيه الطريق نحو تحقيق هدف حصر الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة، مؤكدا على ضرورة مساعدة الاقتصادات الناشئة على الابتعاد عن الفحم وتسريع ثورة الطاقات المتجددة.

ولاحظ غوتيريش أن العالم يحتاج إلى حلول عملية “تحدث فرقا هادفا في حياة الناس”، قائلا إن هذه الحلول يجب أن تمهد الطريق إلى “مستقبل أفضل وأكثر سلاما”.

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‫3 تعليقات

  1. ولوا جميع الآليات الملوتة اوغيرها تنها من العمل ستعلم هادا غير التلوت هوا الشيطان والفساد الدي اكتر في الارض

  2. كم يكذبون علينا ونحن نصدق. من هي الدولة المصنعة. تهدد المناخ ؟؟؟ اليست هي ذاتها التي تعمل ندوات .؟

  3. قصه المناخ .والدول الافريقيه،وتامينها ،،،،،،،فخ كبير لدول وشركات التامين،ومخاسرماليه لاحصرلها في ظل الاقتتال الداخلي والانحباس الحراري،،

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