توزيع اليات وظيفية ومعدات لذوي الإحتياجات الخاصة بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

سلم “مركز النور” بخريبكة معدات لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك في اطار اتفاقية شراكة بين مركز النور لإعادة التأهيل والتأهيل الوظيفي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ووزع المركز آلات وظيفية ل 20 مستفيد ؛ بالاضافة الى منحه 30 كرسي متحرك من الودادية المغربية للمعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة .

كما تم اجراء ء فحوصات طبية متخصصة لفائدة 50 مستفيد في الطب الرياضي / الدماغ / والطب الفيزيائي .

ومركز ” النور ” استقبل ما يناهز 1500 مستفيد منذ 2019 ويعتبر جزء لا يتجزأ من القطب الصحي لمجموعة الودادية المغربية للمعاقين والذي تم إنشاؤه في إطار اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة ، رعاية طبية متعددة التخصصات لفائدة الساكنة الهشة OCP وم مجموعة الودادية المغربية للمعاقين و جهة بني ملال – خنيفرة –

و يقدم الأخير خدمات صحية لذوي الإحتياجات الخاصة ( الترويض والتأهيل الطبي ) تحت اشراف الطبيب ” سليمان الجوراني ” و طاقم اختصاصي في الترويض الطبي

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