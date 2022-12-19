بوريطة يجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد بايه.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد ولد بايه للمملكة على رأس وفد هام.

وكان السيد ولد بايه قد أجرى مباحثات صباح اليوم، مع كل من، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0