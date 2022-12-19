ناصر بوريطة

بوريطة يجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

2022-12-19 / 17:57
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد بايه.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد ولد بايه للمملكة على رأس وفد هام.

وكان السيد ولد بايه قد أجرى مباحثات صباح اليوم، مع كل من، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة.

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‫10 تعليقات

  2. انه الاسد الديبلوماسي لن يفوت الفرصة دون ان يتطرق الى القضية الوطنية الاساسية وهي قضية الصحراء والوحدة الترابية ..

  4. السيد ناصر بوريطة الدبلوماسي الرزين الهاديء منصور الشريف آلله احفظك وينصرك..

  7. ما يعجبني في هذا الرجل انه يتحدث ببرودة و تلقائية دون انفعالات و دائما ما يصيب الهدف بردوده دون اقحام أي شيء خارج عن الموضوع أو التهرب من السؤال..

  9. كل التحية والتقدير والاحترام للسيد ناصر بريطة أنه اسم على مسمى منصور من الله ..

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