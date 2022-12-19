بوريطة يجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية
هبة بريس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد بايه.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد ولد بايه للمملكة على رأس وفد هام.
وكان السيد ولد بايه قد أجرى مباحثات صباح اليوم، مع كل من، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة.
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10 تعليقات
الرجل المناسب في المكان المناسب..
انه الاسد الديبلوماسي لن يفوت الفرصة دون ان يتطرق الى القضية الوطنية الاساسية وهي قضية الصحراء والوحدة الترابية ..
العز والفخر للدبلوماسية المغربية وعلى رأسهم السيد بوريطة ..
السيد ناصر بوريطة الدبلوماسي الرزين الهاديء منصور الشريف آلله احفظك وينصرك..
كل التحية التقدير والاحترام لمعالي الوزير …
شكرا لك بوريطة الوجه الجميل والبسمة نابعة من القلب الله الوطن الملك ..
ما يعجبني في هذا الرجل انه يتحدث ببرودة و تلقائية دون انفعالات و دائما ما يصيب الهدف بردوده دون اقحام أي شيء خارج عن الموضوع أو التهرب من السؤال..
ناصر بوريطة احسن وزير خارجية عرفه المغرب منذ الاستقلال…
كل التحية والتقدير والاحترام للسيد ناصر بريطة أنه اسم على مسمى منصور من الله ..
العز والنصر للمغرب والمغاربة والسيد الجميل ناصر بوريطة..