الملك محمد السادس

بتعليمات ملكية.. استقبال شعبي وملكي لأسود الأطلس يوم الثلاثاء

2022-12-19 / 17:41
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هبة بريس

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات ملكية سامية، سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء.

وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.

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