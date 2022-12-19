أولمبياد الرياضيات: المغرب يحصل على ميدالية ذهبية و3 فضيات

2022-12-19 / 17:30
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هبة بريس

حصل المغرب على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية خلال الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وأكد رئيس اللجنة العلمية لهذا الأولمبياد، الطاهر درقاع، اليوم الاثنين، أن الميدالية الذهبية عادت للتلميذ ياسر أبو سير، فيما منحت الميداليات الفضية الى التلميذين أيوب بوحفص و أيمن حجيلي و التلميذة هبة الفرشيوي .

وفي هذا الإطار، أبرز المدير العام لـ (الألكسو) محمد ولد أعمر، حرص المنظمة على استدامة هذه المسابقة وتثبيتها كنشاط تربوي تعليمي عربي سنوي يتيح للتلاميذ فرصة التباري والتنافس الشريف في مجال علمي متميز، مشيرا بالمناسبة، الى أن هذا الأمر يتحقق من خلال رفده بأنشطة ومشاريع أخرى تساهم في نشر الثقافة العلمية.

وأضاف أن المسابقة تعزز التفكير الرياضي والمنطقي والفكر النقدي لدى الأطفال والشباب ليتمكنوا من تطوير مهاراتهم، وهو ما يساعدهم للمساهمة في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم.

وتعد هذه المسابقة فرصة حقيقية لدعم الطاقات العلمية، كما أن نتائجها تمثل مقياسا حقيقيا لقياس وملاءمة المناهج التربوية وتعديلها.

ويهم الأولمبياد تدريب الطلاب في مجال الرياضيات وحثهم على التنافس في تطوير محتواها وفي بناء الخطط الخاصة بالرياضيات والعلوم.

يذكر أن أن منظمة “الألكسو” أشرفت يوم 15 من دجنبر الجاري على تنظيم مسابقة الأولمبياد عبر تقنيات التواصل عن بعد، بمشاركة 60 تلميذا من المتفوقين في الرياضيات من 15 دولة عربية من بينها المغرب.

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