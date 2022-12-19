أكادير: عائلة سجينة “مسنة” ترفع ملتمس لإدارة ” التامك” بسبب وضعها الصحي

2022-12-19 / 17:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفعت عائلة السجينة ( ح .ز ) البالغة من العمر 65 سنة، والتي تقضي عقوبة سجنية ( 10 سنوات ) بالسجن المدني رقم 2 بأيت ملول إنزكان، ملتمس الى المندوبية السامية لإدارة السجون، للمطالبة بتوفير أغذية وتطبيب لوالدتهم المعتقلة المعروفة إعلاميا ب ” المرأة الحديدية ” .

وكانت عائلنها قد تقدمت بطلب إلى إدارة ” التامك” بسجن أيت ملول ، والوكيل العام بإستئنافية أكادير بتاريخ 06/08/2021 , موضوعه السماح لعائلتها بتوفير مواد غدائية، وكذلك طلب مستعجل لتطبيبها و تمكينها من نظام غدائي سليم يتماشى مع وضعيتها الصحية بتاريخ 21/10/2022. للسيد المندوب العام للمندوبية السامية لادارة السجون و اعادة الادماج.

وقالت عائلة ” المرأة الحديدية ” أن وضعها الصحي صعب ، بعد خوضها في وقت سابق لاضراب عن الطعام تجاوز 90 يوم، بعد مطالتها بمحاكمة عادلة، ونقل ملفها محاكنتها الى قضاء خارج أكادير، وهو ما تمت الاستجابة له بعد قبول نقض ملفها بتاريخ 7 دجنبر من الشهر الجاري من طرف محكمة النقض و نقله لاستئنافية الرباط .

وأضاف ابناء المعتقلة ” المسنة ” التي تعد أقدم معتقلة احتياطيا بعد قضاءها زهاء ثلاثة سنوات تقريبا من الاعتقال الاحتياطي ، هدا و قد صرح اين المرأة الحديدية ” عادل مزوق” ان. الوضعية الصحية لوالدته و منذ مدة و لاسباب غير واضحة عرفت تدهورا متسارعا و ملحوظا نتيجة مجموعة من العوامل الغير معروفة و اخرى مرتبطة بتداعيات الاضراب عن الطعام الذي خاضته سابقا، مما تسبب لها في سوء التغذية داخل المؤسسة السجنية ايت ملول 2 باكادير ، و نقص في الرعاية الطبية مؤخرا ، كما صرح الابن انه تقدم في وقت سابق. للسيد المندوب العام و مدير السجن بطلبات علاقة بهذه المواضيع في اطار الدستور و القانون و احترام حقوق الانسان ، و طبقا للقانون عدد: 23.98 الخاص بالمؤسسات السجنية. بغرض تمكين والدته من الحق في الرعاية الصحية اللازمة وايضا من نظام غذائي صحي كامل و متوازن يلائم الوضعية الصحية و العمرية لوالدته طبقا للفصل 126 من نفس القانون ، كما سبق له ان تقدم بطلبات لتمكين والدته من مواد غذائية طبقا للفصل 119 من نفس القانون .

المرأة المسنة المعتقلة والتي تنتظر من إدارة ” التامك ” الاستجابة لطلبها و مراعاة وضعها الصحي بعد أن وصل وزنها الى 36 كلغ، لازالت عائلتها رغم المراسلات تنتظر تدخلا عاجلا من المندوبية السامية لإدارة السجون،، فقد أصبحت ” المعتقلة” عاجزًة عن المشي و يتم نقلها فوق كرسي متحرك الى قاعات المحاكم عوض المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية .

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‫8 تعليقات

  5. المعتقلة ان كانت تعاني من مشاكل صحية فعلى إدارة التامك ان تفرج عنها..

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