غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

نجلاء مزيان

أسدل الستار أمس الأحد، عن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان المتوسطي للناظور المنظم من طرف الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بشراكة مع المجلس الإقليمي للناظور، تحت شعار: ”الناظور في لقاء مع العالم”.

وشهدت مدينة الناظور طيلة أيام المهرجان مشاركة ألمع الفنانين من داخل وخارج أرض الوطن، بالإضافة إلى حضور جماهيري مكثف فاق كل التوقعات.

و حرص المسؤولين على المهرجان المتوسطي للناظور، على الاحتفاء بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لبلوغه المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم.

وتابع الجمهور خلال اليوم الختامي عرض المقابلة النهائية لكأس العالم على شاشة عملاقة بكورنيش الناظور، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي في مقابلة حماسية، ثم تلتها سهرة فنية كبرى بمشاركة كل من الفنان محمد لحميدي والفنانة كوثر براني والفنان زكرياء غافولي، ومن تقديم وتنشيط كل من الفنانين مراد ميموني وطارق الشامي.

الدورة التي اختتمت على إيقاعات الطرب، ضربت موعدا لجمهورها السنة المقبلة بالدورة التاسعة من أجل لقاء ثقافي وفني أكثر قوة وفرجة لفائدة ساكنة الناظور.

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