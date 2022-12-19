بوريطة يتباحث ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

2022-12-19 / 15:11
0
هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، محادثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي د. سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة.

وتأتي زيارة بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار علاقات الشراكة والتعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما تندرج في أفق احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون سنة 2023، للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “تجمع دولي “يطالب بالضغط على الجزائر للاعتراف بخروقاتها اتجاه عائلات مغربية

“تجمع دولي “يطالب بالضغط على الجزائر للاعتراف بخروقاتها اتجاه…

2022-12-18 / 16:26
Photo of الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2022-12-18 / 12:19
Photo of فيدرالية اليسار تعقد مؤتمرها الاندماجي وتعلن ميلاد حزب جديد

فيدرالية اليسار تعقد مؤتمرها الاندماجي وتعلن ميلاد حزب جديد

2022-12-17 / 23:35
Photo of بالتزامن مع لقاء بوريطة ووزيرة خارجية فرنسا .. وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر

بالتزامن مع لقاء بوريطة ووزيرة خارجية فرنسا .. وزير…

2022-12-17 / 19:51
Photo of حزب لشكر يدعو الحكومة لاستخلاص العبر من “أسود المونديال”

حزب لشكر يدعو الحكومة لاستخلاص العبر من “أسود المونديال”

2022-12-17 / 19:08
Photo of بوريطة يدعو إلى علاقة مغربية – فرنسية تتلاءم مع تطور المملكة

بوريطة يدعو إلى علاقة مغربية – فرنسية تتلاءم مع…

2022-12-16 / 22:17
Photo of لقاء بين مستشارين مغاربة وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

لقاء بين مستشارين مغاربة وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

2022-12-16 / 22:03
Photo of بوريطة..البلدان القريبة من ملف الصحراء مدعوة إلى المساهمة في إيجاد أفق للحل

بوريطة..البلدان القريبة من ملف الصحراء مدعوة إلى المساهمة في…

2022-12-16 / 19:57
Photo of تسوية نزاع الصحراء .. تأكيد على حصرية العملية السياسية الأممية

تسوية نزاع الصحراء .. تأكيد على حصرية العملية السياسية…

2022-12-16 / 19:13
Photo of مؤشرات نهاية الأزمة بين المغرب وفرنسا ( قراءة وتحليل )

مؤشرات نهاية الأزمة بين المغرب وفرنسا ( قراءة وتحليل…

2022-12-16 / 18:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق