استقبال شعبي وملكي في انتظارهم.. أسود الأطلس يحلون الثلاثاء بالرباط

هبة بريس - الرباط

ستحط طائرة المنتخب الوطني المغربي، يوم غد الثلاثاء، بمطار الرباط – سلا، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

مصدر مطلع، أكد لهبة بريس، أن رحلة الأسود التي كانت مبرمجة يومه الإثنين، تم تأجيلها لأسباب تنظيمة ليوم غد الثلاثاء.

ووفق ذات المصدر، فستحط طائرة الأسود يوم غد الثلاثاء بالعاصمة الرباط، حيث نظم استقبال شعبي للاحتفال بأدائهم وإنجازهم التاريخي في المونديال.

كما ينتظر أن يستقبل الملك محمد السادس، أفراد الفريق الوطني لتهنئتهم على مسارهم بكأس العالم والأشادة بمستواهم وإنجازهم.

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