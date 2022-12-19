استقبال شعبي وملكي في انتظارهم.. أسود الأطلس يحلون الثلاثاء بالرباط

2022-12-19 / 14:29
0
هبة بريس - الرباط

ستحط طائرة المنتخب الوطني المغربي، يوم غد الثلاثاء، بمطار الرباط – سلا، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

مصدر مطلع، أكد لهبة بريس، أن رحلة الأسود التي كانت مبرمجة يومه الإثنين، تم تأجيلها لأسباب تنظيمة ليوم غد الثلاثاء.

ووفق ذات المصدر، فستحط طائرة الأسود يوم غد الثلاثاء بالعاصمة الرباط، حيث نظم استقبال شعبي للاحتفال بأدائهم وإنجازهم التاريخي في المونديال.

كما ينتظر أن يستقبل الملك محمد السادس، أفراد الفريق الوطني لتهنئتهم على مسارهم بكأس العالم والأشادة بمستواهم وإنجازهم.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرة منظمة التجارة العالمية تنوه ب”الأداء الرائع” لأسود الأطلس

مديرة منظمة التجارة العالمية تنوه ب”الأداء الرائع” لأسود الأطلس

2022-12-19 / 14:17
Photo of قطر استقبلت أكثر من 1.4 مليون زائر خلال المونديال

قطر استقبلت أكثر من 1.4 مليون زائر خلال المونديال

2022-12-19 / 13:13
Photo of حارس الأرجنتين يكشف سر “الحركة البذيئة” بعد التتويج

حارس الأرجنتين يكشف سر “الحركة البذيئة” بعد التتويج

2022-12-19 / 12:44
Photo of فرنسا.. اعتقالات عقب أعمال شغب بسبب الهزيمة في المونديال

فرنسا.. اعتقالات عقب أعمال شغب بسبب الهزيمة في المونديال

2022-12-19 / 12:08
Photo of قناة دنماركية تعتذر عن تصريحات عنصرية ضد “أسود الأطلس”

قناة دنماركية تعتذر عن تصريحات عنصرية ضد “أسود الأطلس”

2022-12-19 / 11:45
Photo of 3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمونديال “قطر 2022”

3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمونديال “قطر 2022”

2022-12-19 / 11:21
Photo of الجماهير المغربية تشرع في العودة تباعا للوطن و “لارام” تسخر كل إمكانياتها

الجماهير المغربية تشرع في العودة تباعا للوطن و “لارام”…

2022-12-19 / 10:46
Photo of رسم جدارية تجمع أشرف حكيمي ووالدته في شوارع برشلونة

رسم جدارية تجمع أشرف حكيمي ووالدته في شوارع برشلونة

2022-12-19 / 10:40
Photo of الأسطورة بيليه يهنئ المغرب على أدائه في مونديال قطر

الأسطورة بيليه يهنئ المغرب على أدائه في مونديال قطر

2022-12-19 / 10:23
Photo of بعد التتويج بكأس العالم.. ميسي يتراجع عن الاعتزال دوليا

بعد التتويج بكأس العالم.. ميسي يتراجع عن الاعتزال دوليا

2022-12-19 / 10:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق