مديرة منظمة التجارة العالمية تنوه ب”الأداء الرائع” لأسود الأطلس

2022-12-19 / 14:17
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هبة بريس

نوهت المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، نكوزي أوكونجو إيويالا، بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم بوصوله إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.

وأشادت المديرة العامة في افتتاح أشغال المجلس العام للمنظمة، اليوم الاثنين بجنيف، بالأداء الرائع الذي قدمه أسود الأطلس ومسارهم المبهر الذي مثل القارة الإفريقية والعالم العربي خير تمثيل، وحظي بإعجاب وتقدير العالم أجمع.

كما صفق أعضاء المجلس العام للمنظمة، بحرارة، للإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في أكبر تظاهرة كروية عالمية.

من جهته، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، تشكراته للمديرة العامة للمنظمة وأعضاء المجلس على هذه الالتفاتة الودية، مؤكدا أن المنتخب المغربي جسد التمثيلية الواسعة لمختلف مناطق العالم، وعلى أعلى مستوى، في خريطة كرة القدم العالمية.

كما اغتنم السفير الفرصة لشكر البلد المضيف، قطر، على نجاحها في تنظيم مونديال رفيع المستوى، مهنئا الأرجنتين على الظفر بالكأس.

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