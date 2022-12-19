مجموعة البنك الشعبي تتوسع بشراكة استراتيجية لتقريب خدماتها من كل المواطنين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أبرمت المؤسستان التابعتان لمجموعة البنك الشعبي المركزي، شبكة تحويل الأموال الشعبي كاش (M2T) والتوفيق للتمويل الأصغر، رائد التمويل الأصغر بالمغرب، شراكة استراتيجية تروم توزيع خدمات الشعبي كاش في شبكة التوفيق للتمويل الأصغر.

و في هذا الإطار، ستشرع وكالات مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر بتسويق كافة خدمات الشعبي كاش، وهي تحويل الأموال وطنيا و دوليا، و خدمات استخلاص الفواتير، و أداء الضرائب و الرسوم أو خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و برنامج تيسير.

هذا العرض المتعدد الخدمات و الشامل للمحفظة الإلكترونية، سيسمح عبر هاته الشراكة لشبكة التوفيق للتمويل الأصغر بتعزيز عروضها لتشمل خدمات المحفظة الإلكترونية (Wallet-M) الخاصة بالشعبي كاش (فتح حسابات الأداء، تعبئة و سحب النقود،…)؛ بهدف القيام لاحقا بتطوير مشترك لحلول مبتكرة خدمة للشمول المالي.

نشأة شبكة كبيرة لتحويل الأموال على الصعيد الوطني

بفضل هذه الشراكة الجديدة، باتت خدمة “EXPRESS CHAABI ،”وهي علامة تحويل الأموال وطنيا لشبكة الشعبي كاش، متوفرة في أزيد من 3000 نقطة بيع؛ بما في ذلك وكالات الشعبي كاش، ووكالات البنك الشعبي، ووكالات التوفيق للتمويل

الأصغر.

و تعبر هاتع الشراكة عن تكامل بين فروع المجموعة تحت إشراف قطب خاص في البنك الشعبي المركزي، كما شكلت الشراكة بين الشعبي كاش و التوفيق للتمويل الأصغر موضوع مواكبة من طرف “قطب الشمول المالي”، و الذي تم إحداثه خصيصا من طرف البنك الشعبي المركزي لتصميم مشترك مع الفروع التابعة للمجموعة لعروض مبتكرة و موحدة تستهدف الفئات التي لا تستفيد من العروض البنكية التقليدية.

و على هامش حفل توقيع الشراكة، أكد هشام خرو، مدير عام مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر: “شراكتنا مع الشعبي كاش هي نتاج تعاون مثمر حافزه روح الابتكار الجماعية، و نود في هذا الصدد الاعتماد أكثر فأكثر على تكامل الخبرات بغية المساهمة بشكل فعال و مستدام في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”.

بدوره، أوضح عمر المغاري إدريسي، المدير العام لشركة M2T” قائلا: “نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر التي تكرس التكامل الطموح بين مكونات المجموعة خدمة للشمول المالي وتقديم قيمة مضافة لزبنائنا”.

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