مجموعة البنك الشعبي تتوسع بشراكة استراتيجية لتقريب خدماتها من كل المواطنين

2022-12-19 / 14:50
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أبرمت المؤسستان التابعتان لمجموعة البنك الشعبي المركزي، شبكة تحويل الأموال الشعبي كاش (M2T) والتوفيق للتمويل الأصغر، رائد التمويل الأصغر بالمغرب، شراكة استراتيجية تروم توزيع خدمات الشعبي كاش في شبكة التوفيق للتمويل الأصغر.

و في هذا الإطار، ستشرع وكالات مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر بتسويق كافة خدمات الشعبي كاش، وهي تحويل الأموال وطنيا و دوليا، و خدمات استخلاص الفواتير، و أداء الضرائب و الرسوم أو خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و برنامج تيسير.

هذا العرض المتعدد الخدمات و الشامل للمحفظة الإلكترونية، سيسمح عبر هاته الشراكة لشبكة التوفيق للتمويل الأصغر بتعزيز عروضها لتشمل خدمات المحفظة الإلكترونية (Wallet-M) الخاصة بالشعبي كاش (فتح حسابات الأداء، تعبئة و سحب النقود،…)؛ بهدف القيام لاحقا بتطوير مشترك لحلول مبتكرة خدمة للشمول المالي.

نشأة شبكة كبيرة لتحويل الأموال على الصعيد الوطني
بفضل هذه الشراكة الجديدة، باتت خدمة “EXPRESS CHAABI ،”وهي علامة تحويل الأموال وطنيا لشبكة الشعبي كاش، متوفرة في أزيد من 3000 نقطة بيع؛ بما في ذلك وكالات الشعبي كاش، ووكالات البنك الشعبي، ووكالات التوفيق للتمويل
الأصغر.

و تعبر هاتع الشراكة عن تكامل بين فروع المجموعة تحت إشراف قطب خاص في البنك الشعبي المركزي، كما شكلت الشراكة بين الشعبي كاش و التوفيق للتمويل الأصغر موضوع مواكبة من طرف “قطب الشمول المالي”، و الذي تم إحداثه خصيصا من طرف البنك الشعبي المركزي لتصميم مشترك مع الفروع التابعة للمجموعة لعروض مبتكرة و موحدة تستهدف الفئات التي لا تستفيد من العروض البنكية التقليدية.

و على هامش حفل توقيع الشراكة، أكد هشام خرو، مدير عام مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر: “شراكتنا مع الشعبي كاش هي نتاج تعاون مثمر حافزه روح الابتكار الجماعية، و نود في هذا الصدد الاعتماد أكثر فأكثر على تكامل الخبرات بغية المساهمة بشكل فعال و مستدام في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”.

بدوره، أوضح عمر المغاري إدريسي، المدير العام لشركة M2T” قائلا: “نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر التي تكرس التكامل الطموح بين مكونات المجموعة خدمة للشمول المالي وتقديم قيمة مضافة لزبنائنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المالية العامة.. تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

المالية العامة.. تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

2022-12-17 / 15:37
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأغذية

تقرير: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأغذية

2022-12-17 / 13:06
Photo of وزير نيجيري: التعاون مع المغرب في قطاع الأسمدة شكل “قصة نجاح” تخدم إفريقيا

وزير نيجيري: التعاون مع المغرب في قطاع الأسمدة شكل…

2022-12-17 / 11:33
Photo of مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد

مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب…

2022-12-17 / 11:25
Photo of حتى متم نونبر.. عجز الميزانية يصل إلى 48,1 مليار درهم

حتى متم نونبر.. عجز الميزانية يصل إلى 48,1 مليار…

2022-12-17 / 09:48
Photo of خبير..”إنجازات الأسود” جعلت البلاد تحت “الأضواء العالمية”

خبير..”إنجازات الأسود” جعلت البلاد تحت “الأضواء العالمية”

2022-12-16 / 21:00
Photo of شركة إسرائيلية تعلن توقيع اتفاق للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب

شركة إسرائيلية تعلن توقيع اتفاق للتنقيب عن الغاز الطبيعي…

2022-12-16 / 13:48
Photo of انعقاد أول اجتماع لرئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مع الرئيسة الجديدة للجنة الفرنسية لضبط الطاقة

انعقاد أول اجتماع لرئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مع…

2022-12-16 / 10:59
Photo of تقرير: 1.15 مليون مالك للعملات المشفرة بالمغرب

تقرير: 1.15 مليون مالك للعملات المشفرة بالمغرب

2022-12-16 / 10:08
Photo of السياحة المغربية: تألق أسود الأطلس يمهد لأسواق جديدة محتملة

السياحة المغربية: تألق أسود الأطلس يمهد لأسواق جديدة محتملة

2022-12-14 / 22:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق