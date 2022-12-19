الكشف عن تفاصيل حوار ماكرون مع مبابي بعد الهزيمة

2022-12-19 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

بعد الخسارة المؤلمة أمام الأرجنتين لحساب نهائي كأس العالم 2022، رصدت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواسي مرارا وتكرارا النجم الشاب كيليان مبابي، الذي بدا متأثرا وأذرف الدموع.

وكشف ماكرون لإذاعة “إر إم سي” الفرنسية تفاصيل ما قاله لمبابي بعد نهاية المباراة.

وذكر: “أخبرته أنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط. لقد كان هدافا لهذه النسخة من المونديال، كما فاز بالنسخة السابقة، وبلغ مباراة النهائي.. كنت حزينا مثله”.

وتابع: “أخبرته كذلك أنه جعلنا فخورين جدا، وأنه في نهاية المطاف خسرنا مباراة كرة قدم. لا بأس. إنها الرياضة”.

وأشار الرئيس الفرنسي: “بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس لأنني كنت حزينا مثله على الأقل”.

وأكد ماكرون أنه سيستقبل، في وقت لاحق، لاعبي المنتخب في الإليزيه، لكن من دون تحديد موعد لذلك.

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