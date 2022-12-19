فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

نجلاء مزيان

توج فيلم “عندما يذوب الثلج من روسيا” للمخرج أليكسي كولوفكوف بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، في دورته الثالثة عشر، التي اختتمت مساء اليوم بالمركب الثقافي.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، في الاختتام الذي عرف لوحات موسيقية تراثية، فيلم “قصص العابرين” من العراق- انجلترا للمخرج قتيبة الجنابي، فيما عادت جائزة الإخراج لفيلم “البحث عن فريدة” من إيران – هولندا لمخرجيه ازادة موسوي وكوروش عطاي.

كما نوهت لجنة التحكيم، التي ترأسها الأكاديمي المصري وليد سيف، وضمت في عضويتها، المنتجة والمخرجة نادجا هاريك من فرنسا، والمنتج والمخرج عبد العزيز العطار، بفيلمي ” “نعم/لا” للمخرج التونسي محمود جمني، و”الغياب” من قطر/تونس لفاطمة الرياحي.

أما على مستوى مسابقة أفلام الهواة، فعادت الجائزة الكبرى لفيلم “ضامة” لمخرجته صفاء بنذهيبا من الدار البيضاء، فضلا عن تنويه خاص لفيلم”غيوم إفريقية” لمخرجيه آمال كيبوس وأميمة أودو وفاطمة لمو من الرباط.

ومنحت لجنة تحكيم هذه المسابقة التي تكونت من السينيفيلي والمدير الفني للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عبد اللطيف الركاني، والفاعلة الجمعوية فاطمة الفوراتي، والسيناريست والمخرج عبد العالي لخليطي، جائزة النقد لفيلم “قصص العابرين” من العراق- انجلترا للمخرج قتيبة الجنابي، وتنويهين لكل من فيلم “عندما يذوب الثلج من روسيا” للمخرج أليكسي كولوفكوف، وفيلم “البحث عن فريدة” من إيران – هولندا لمخرجيه ازادة موسوي وكوروش عطاي.

وشارك في هذه الدورة التي أقيمت من 14 الى 17 دجنبر الجاري، بدعم من المركز السينمائي المغربي والمجمع الشريف للفوسفاط، وبالتعاون مع جماعة خريبكة والمؤسسة المهرجان الدولي للسينما الأفريقية ، 17 فيلما، من ضمنها 13 في المسابقة الرسمية، وأربعة أفلام في مسابقة أفلام الهواة.

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