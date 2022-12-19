فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2022-12-19 / 17:12
0
نجلاء مزيان

توج فيلم “عندما يذوب الثلج من روسيا” للمخرج أليكسي كولوفكوف بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، في دورته الثالثة عشر، التي اختتمت مساء اليوم بالمركب الثقافي.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، في الاختتام الذي عرف لوحات موسيقية تراثية، فيلم “قصص العابرين” من العراق- انجلترا للمخرج قتيبة الجنابي، فيما عادت جائزة الإخراج لفيلم “البحث عن فريدة” من إيران – هولندا لمخرجيه ازادة موسوي وكوروش عطاي.

كما نوهت لجنة التحكيم، التي ترأسها الأكاديمي المصري وليد سيف، وضمت في عضويتها، المنتجة والمخرجة نادجا هاريك من فرنسا، والمنتج والمخرج عبد العزيز العطار، بفيلمي ” “نعم/لا” للمخرج التونسي محمود جمني، و”الغياب” من قطر/تونس لفاطمة الرياحي.

أما على مستوى مسابقة أفلام الهواة، فعادت الجائزة الكبرى لفيلم “ضامة” لمخرجته صفاء بنذهيبا من الدار البيضاء، فضلا عن تنويه خاص لفيلم”غيوم إفريقية” لمخرجيه آمال كيبوس وأميمة أودو وفاطمة لمو من الرباط.

ومنحت لجنة تحكيم هذه المسابقة التي تكونت من السينيفيلي والمدير الفني للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عبد اللطيف الركاني، والفاعلة الجمعوية فاطمة الفوراتي، والسيناريست والمخرج عبد العالي لخليطي، جائزة النقد لفيلم “قصص العابرين” من العراق- انجلترا للمخرج قتيبة الجنابي، وتنويهين لكل من فيلم “عندما يذوب الثلج من روسيا” للمخرج أليكسي كولوفكوف، وفيلم “البحث عن فريدة” من إيران – هولندا لمخرجيه ازادة موسوي وكوروش عطاي.

وشارك في هذه الدورة التي أقيمت من 14 الى 17 دجنبر الجاري، بدعم من المركز السينمائي المغربي والمجمع الشريف للفوسفاط، وبالتعاون مع جماعة خريبكة والمؤسسة المهرجان الدولي للسينما الأفريقية ، 17 فيلما، من ضمنها 13 في المسابقة الرسمية، وأربعة أفلام في مسابقة أفلام الهواة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

2022-12-19 / 16:31
Photo of القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في المونديال

القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في…

2022-12-19 / 15:48
Photo of إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات وعرض “يا مسافر وحدك”

إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات…

2022-12-19 / 12:45
Photo of اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

2022-12-19 / 11:27
Photo of بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل جديد

بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل…

2022-12-19 / 09:52
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة لسنة 2022

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم…

2022-12-17 / 21:42
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق على المداخيل

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق…

2022-12-17 / 13:29
Photo of إدريس صواب لهبة بريس:” عفاك أ بابا موجه للعائلة المغربية بكل فئاتها العمرية”

إدريس صواب لهبة بريس:” عفاك أ بابا موجه للعائلة…

2022-12-16 / 16:27
Photo of انطلاق الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بتكريم فرقة النون والفنون

انطلاق الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بتكريم فرقة…

2022-12-16 / 15:30
Photo of غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

2022-12-16 / 12:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق