حارس الأرجنتين يكشف سر “الحركة البذيئة” بعد التتويج

هبة بريس - وكالات

أثار حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز غضبا واسعا بسبب “الحركة البذيئة”، التي قام بها عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022.

وكشف الحارس، البالغ من العمر 30 عاما، في حوار مع إذاعة “لا ريد” الأرجنتينية، السر وراء حركته.

وقال إن الجماهير الفرنسية، التي كانت حاضرة في استاد لوسيل، ظلت تستهزئ به طوال المباراة، وخاصة خلال ركلات الترجيح.

وذكر مارتينيز: “لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي”، مضيفا “لا أستطيع تحمل التكبّر”.

وتابع: “أهدي اللقب لعائلتي. لقد أتيت من مكان متواضع للغاية، وذهبت إلى إنجلترا في سن مبكرة جدا”.

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