إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات وعرض “يا مسافر وحدك”

نجلاء مزيان

أسدل الستار على فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال، وذلك بإطلاق توصيات، تدعو لتكريس الإبداع المسرحي، كنافذة فنية وفرجوية لتحقيق الإشعاع الثقافي والتنمية المحلية والجهوية.

كما أكدت توصيات هذه التظاهرة المسرحية الجديدة، على ترسيم الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال، من طرف وزارة الثقافة وتضمينه ضمن خارطة المهرجانات الوطنية.

ودعت باقي الشركاء من أجل دعم الملتقى في دوراته المقبلة، وخاصة ولاية بني ملال خنيفرة، وجهة بني ملال خنيفرة، فضلا عن عمالة بني ملال، والمجلس الإقليمي، وكل المؤسسات التي تعنى بالشأن الثقافي بالجهة.

و شهد الإختتام الذي تم فيها التذكير بالبرنامج الخصب للفعاليات، تقديم شواهد المشاركة في الورشات الأربعة، وعدد من المشاركين الآخرين، تقديرا لجهودكم في انجاح الدورة.

وكانت الدورة التي حضرها في الافتتاح الكاتب العام لعمالة بني ملال، والمدير الجهوي للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة، وباشا مدينة بني ملال، وفعاليات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية والمصالح والمؤسسات بالمدينة، قد تميزت بتكريم فرقة النون الفنون من الفقيه بنصالح، فضلا عن عرض مسرحيتها “الزنقة13″، التي تألقت في كثير من المناسبات الوطنية والدولية.

وتوج حفل الافتتاح، بالتنويه بمختلف المشاركين والمسؤولين، وكل من ساهم في إنجاح الدورة، إضافة إلى عرض مسرحية “يا مسافر وحدك” لفرقة مسرح الاوركيد.

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