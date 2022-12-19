إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات وعرض “يا مسافر وحدك”

2022-12-19 / 12:45
0
نجلاء مزيان

أسدل الستار على فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال، وذلك بإطلاق توصيات، تدعو لتكريس الإبداع المسرحي، كنافذة فنية وفرجوية لتحقيق الإشعاع الثقافي والتنمية المحلية والجهوية.

كما أكدت توصيات هذه التظاهرة المسرحية الجديدة، على ترسيم الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال، من طرف وزارة الثقافة وتضمينه ضمن خارطة المهرجانات الوطنية.

ودعت باقي الشركاء من أجل دعم الملتقى في دوراته المقبلة، وخاصة ولاية بني ملال خنيفرة، وجهة بني ملال خنيفرة، فضلا عن عمالة بني ملال، والمجلس الإقليمي، وكل المؤسسات التي تعنى بالشأن الثقافي بالجهة.

و شهد الإختتام الذي تم فيها التذكير بالبرنامج الخصب للفعاليات، تقديم شواهد المشاركة في الورشات الأربعة، وعدد من المشاركين الآخرين، تقديرا لجهودكم في انجاح الدورة.

وكانت الدورة التي حضرها في الافتتاح الكاتب العام لعمالة بني ملال، والمدير الجهوي للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة، وباشا مدينة بني ملال، وفعاليات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية والمصالح والمؤسسات بالمدينة، قد تميزت بتكريم فرقة النون الفنون من الفقيه بنصالح، فضلا عن عرض مسرحيتها “الزنقة13″، التي تألقت في كثير من المناسبات الوطنية والدولية.

وتوج حفل الافتتاح، بالتنويه بمختلف المشاركين والمسؤولين، وكل من ساهم في إنجاح الدورة، إضافة إلى عرض مسرحية “يا مسافر وحدك” لفرقة مسرح الاوركيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

2022-12-19 / 11:27
Photo of بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل جديد

بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل…

2022-12-19 / 09:52
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة لسنة 2022

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم…

2022-12-17 / 21:42
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق على المداخيل

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق…

2022-12-17 / 13:29
Photo of إدريس صواب لهبة بريس:” عفاك أ بابا موجه للعائلة المغربية بكل فئاتها العمرية”

إدريس صواب لهبة بريس:” عفاك أ بابا موجه للعائلة…

2022-12-16 / 16:27
Photo of انطلاق الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بتكريم فرقة النون والفنون

انطلاق الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بتكريم فرقة…

2022-12-16 / 15:30
Photo of غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

2022-12-16 / 12:27
Photo of انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة بفاس

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون…

2022-12-16 / 11:03
Photo of انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2022-12-15 / 14:12
Photo of احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

2022-12-15 / 12:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق