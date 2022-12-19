ضمنها المغرب.. هذه هي الجوائز المالية لمنتخبات كأس العالم

هبة بريس

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 .

ورصدت لكى منتخب وصل لكأس العالم قطر 2022، جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات

وستحصل المنتخبات المغادرة من در المجموعات على 9 ملايين دولار، نظير مشاركتها.

وفي ثمن نهائي كأس العالم 2022، سيحصل كل منتخب على 4 ملايين دولار إضافية، أي ما مجموعه 13 مليون دولار.

والمنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 سوف تضمن جوائز مالية تُقدر بـ17 مليون دولار لكل منها.

وحصل منتخب المغرب على جائزة ضخمة من الفيفا بعد الوصول للمركز الرابع تُقدر بـ25 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بـ3 ملايين دولار من الجائزة المادية التي حصلت عليها إنجلترا في مونديال روسيا 2018.

فاز منتخب كرواتيا بالمركز الثالث في كأس العالم 2022 بفوزه على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك حصل على مبلغ 27 مليون دولار أميركي من الفيفا.

وستبلغ الجائزة المالية للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني، حوالي 30 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بمليوني دولار من المبلغ الذي حصلت عليه كرواتيا في مونديال روسيا.

فيما ستبلغ الجائزة المالية لمنتخب الأرجنيتن صاحب المركز الأول، حوالي 42 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي.

وبجانب هذه الجائزة المادية، سيحصل أبطال الأرجنتين على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

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