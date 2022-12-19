طقس الاربعاء
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طقس الاثنين.. سماء غائمة وجو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-12-19 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل، مع طقس بارد نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا.

ويرتقب كذلك تكو ن صقيع محلى، وهبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و 07 د رجة بالريف، والهضاب العليا الشرقية وما بين 06 و 12 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بالجنوب.

وبالمقابل، ستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وكذلك ما بين كاب سبارتيل وبوجدور، وسيصبح هائجا إلى قوى الهيجان خلال الزوال ما بين كاب سبارتيل و طانطان، وهائجا الى قوى الهيجان بباقي السواحل

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